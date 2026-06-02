TPBL／夢想家背水一戰傳噩耗 得分王霍爾曼手掌骨折報銷

福爾摩沙夢想家隊在總冠軍賽第4戰讀秒階段遭衛冕軍新北國王隊逆轉，最終以3分差吞敗，7戰4勝的系列賽陷入1勝3敗絕對劣勢，今天第5戰前還傳出噩耗，「得分王」霍爾曼手掌骨骨折，剩餘賽事確定報銷。

根據聯盟今天公布的第5戰登錄名單，夢想家登錄洋將高柏鎧、湯普金斯、班提爾，國王登錄飛米、奧帝、沃許本。

夢想家接續在社群宣布，例行賽場均貢獻20.3分的霍爾曼，第4戰第三節一次對抗傷到右手，經包紮後雖回到賽場完成比賽，但賽後到院檢查確定是手掌骨骨折，後續將進行手術固定，本賽季剩餘賽事確定報銷。

霍爾曼第4戰攻下全場最高23分，後續賽程確定無法出賽，成為取得「聽牌」優勢的國王利多消息。