TPBL／冠軍賽G5回台中 夢想家門票1分鐘完售

TPBL總冠軍賽第5戰明天登場，回到主場的福爾摩沙夢想家門票開賣1分鐘即完售，球隊將力拚延長戰線，阻止衛冕軍新北國王寫下連霸。

夢想家昨天客場和國王交手，雙方激戰到最後一刻，夢想家在忻沃克（Randall Walko）單節猛攻13分下一度逆轉，但沒能把握關鍵罰球，最終93：96吞敗，讓國王在7戰4勝制的系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢。

明天夢想家將回到台中主場洲際迷你蛋，夢想家透露門票開賣後僅 1 分鐘即售罄，期待再度與球迷齊聚迷你蛋，延續應援聲浪。

回到主場的夢想家為球迷準備多項進場好禮，除了應援折扇、冠軍賽應援TEE以及冠軍賽紀念票之外，進場的球迷可領取道地的偉特咖啡鮮奶油糖 一包。夢想突襲與潮流平台 AREA 02 合作，完成官方指定任務的球迷有機會獲得知名品牌鞋款，另現場漢神洲際購物廣場也為應援夢想家跟回饋球迷，只要留意現場大螢幕，掃描QR CODE加入漢神官方LINE並回答問題，即有機會獲得最大獎「1000 元漢神幣」。

中場遊戲則由美津濃提供，獲勝者將有機會獲得品牌好禮。另於暫停時間互動環節「津喜時刻」，由女孩隨機邀請球迷一同遊戲，幸運者可獲得美津濃品牌好禮。主場互動區同步設有「OUR TIME ARCHIVE」與「ERA MARK LAB（臉部彩繪）」體驗活動，邀請球迷留下專屬於「OUR TIME」的印記，共同凝聚應援能量。