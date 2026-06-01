PLG／總冠軍賽5日燃戰火 勇士主場門票明日開賣

臺北富邦勇士2025-26 PLG季後賽以3比1擊敗台鋼獵鷹，再度挺進總冠軍賽，6月5日展開的總冠軍賽將與衛冕軍桃園璞園領航猿正面交鋒，勇士今天宣布延續季後賽「BEAST MODE」口號，主場門票將於明天中午開始販售。

總冠軍賽制採7戰4勝制，5日首戰和7日第二戰將於領航猿主場桃園巨蛋進行，10日第三戰和12日進行的第四戰回到勇士主場和平籃球館。勇士宣布10日將發放勇士萬用包、冠軍賽限定林志傑特展門票、Braves X 啾啾氣泡水、乖乖及應援手舉牌，12日贈送Braves X Taipei T、FIN補給飲料及應援手舉牌，陪伴球迷一同見證冠軍賽精彩時刻。

勇士兩場主場賽事賽前皆將舉辦「神預測」活動，成功預測賽果的球迷有機會獲得 Samsung Galaxy Watch8、Samsung Galaxy Buds4 Pro等好禮。場外「勇士出任務」攤位延續季後賽期間球迷喜愛的互動體驗，推出「最佳第六人」、「有話大聲說」、「竭盡所能」、「FIN 成為搖擺人」及「得勝密碼」等互動關卡，完成闖關任務即可獲得「勇士大禮包」一份，邀請大家提前進場，一同感受冠軍賽的熱血氛圍。

本次勇士主場冠軍賽票價，場邊席VIP A排售價6000元、VIP B排5000元，限量6組、須一次購買兩席的雙人沙發區每席4000元；一樓A區1550元、一樓B區1250元；二樓C區「髮香區」C201、C209、C210及C218售價分別為1000元及1100 元，其餘二樓C區則依區域不同，票價介於850元至1150元，提供球迷多元觀賽選擇。

第三戰及第四戰主場門票將分四階段開賣，6月2日中午12點到23點59開放本季季票球迷優先購票；6月3日中午12點到23點59開放季票球迷優先換位；6月4日中午12點到23點59開放本季Fans Club 會員優先購買；6 月 5 日起全面開賣。球迷可透過臺北富邦勇士售票網及富邦勇士售票App 購票。

勇士一年一度的球迷見面會將於6月19日在台北和平籃球館舉行，為感謝球迷一路以來對勇士的支持與陪伴，本次活動將採免費入場，邀請所有球迷們一同共襄盛舉。活動當天勇士球員們及 Fubon Angels都將出席，並安排豐富互動內容，讓球迷有機會近距離與球員、女孩們同樂。