籃球／U19籃球聯盟 U15特優組林伯恩末節關鍵操盤率隊奪冠

由「福康文教基金會」所主辦的U19籃球聯盟，31日在台北商業大學進行U15特優組的冠軍戰，由俱樂部奪冠大熱門 Mamba Select 迎戰校隊傳統勁旅新北市的新民國中，新民國中更是由前SBL裕隆隊球星張益銘所領軍，讓這場巔峰對決未演先轟動。

Mamba Select在上半場飽受對手新民國中區域帶包夾的嚴密防守，出現不少失誤，使得半場結束時以16：18落後，易籃再戰前Mamba Select主帥陳建豪要陣中前鋒主力林伯恩改打控球，果然以他183公分的身高持球後使對手的防守節奏大亂，同時在防守上也改以一二二變陣才拉出一波15：8的攻勢，雖然比賽尾聲雙方仍呈現出一個球權的拉鋸戰，最後在21號賴冠佑的關鍵進攻籃板才得以保存勝果。

賽後Mamba Select主帥陳建豪表示，「聽著終場哨音響起，漫天彩帶落下，看著場上這群孩子們興奮地相擁而泣，我身為教練，心中的感動實在難以言喻。對手新民國中的實力強勁，防守陣式更是相當難纏。」

回顧這場比賽的內容，奪冠的過程絕對稱不上輕鬆。陳建豪說，「比賽一開始，我們就遭遇了意想不到的亂流，幾位關鍵射手在場上不慎受傷，導致我們外線火力大幅削弱，甚至一度只剩下一個穩定的進攻點在苦撐。但即便在手感不佳、局勢不利的情況下，他們依然牢記我的叮嚀：在場上必須穩住脾氣，不要過度在意發生的失誤，專注於打好眼前的下一球。這種不輕言放棄的態度，正是我們能夠緊緊咬住比分的關鍵。」

陳建豪教練在策略佈局上，透過不斷的傳導來撕裂對手的防線。談到球員的表現，他也認為這份榮耀從來不是靠單一球星的爆發，而是建立在他們長達三年的化學效應上。作為一支俱樂部球隊，能夠擊敗由張益銘教練領軍的傳統強權新民國中，對Mamba Select來說意義非凡。

新民國中總教練張益銘也在賽後說，透過參與U19聯盟舉辦的系列賽事，讓他們球隊獲得了極大的收穫。聯盟提供了非常優質的硬體設備與場地，讓孩子們能在舒適的場館中比賽，並體驗不同階段的比賽氛圍。「這樣的賽事不僅幫助我們順利整合八年級與九年級的球員陣容，更讓這群熱愛籃球的孩子們能提早適應不同環境，增加寶貴的實戰經驗。這對他們未來的籃球發展，是無可取代的養分。」

身為Mamba Select主力，林伯恩坦言這是一支原本沒有強烈「化學效應」的隊伍，因為陣中球員分別來自不同國中，平常難有機會聚在一起訓練，通常只在比賽時才能碰面。但他們克服了這項劣勢，憑藉多年實戰累積，逐漸建立起堅不可摧的團隊默契，最終贏得這座意義非凡的冠軍。

即將國中畢業的林伯恩也透露了未來的動向。他表示，因為在比賽中的亮眼表現，已經獲得高中籃球傳統名校「能仁家商」籃球隊教練的青睞，期盼能在強度更高的HBL舞台上，繼續延續他的籃球夢想。