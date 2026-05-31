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參選中華籃協理事長鎩羽而歸 童子瑋：真心希望台灣籃球被更多人看見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中華民國籃球協會今天改選理事長，基隆市議長童子瑋未能勝選。圖為童邀「籃球博士」鄭志龍開箱整修後的高遠新村籃球場。圖／取自童子瑋臉書
中華民國籃球協會今天改選理事長，基隆市議長童子瑋未能勝選。圖為童邀「籃球博士」鄭志龍開箱整修後的高遠新村籃球場。圖／取自童子瑋臉書

中華民國籃球協會今天改選理事長，最後由國際中橡集團董事長辜公怡勝出。落敗的基隆市議長童子瑋說，選舉有輸贏，但台灣籃球不會因為選舉而分裂，接下來，「我們會把競爭放下，扛起共同的責任。」

中華民國籃球協會今天召開會員大會，同步改選理事長。本屆理事長3名候選人為辜公怡、童子瑋和張清雲，最後辜公怡以475票勝出，童子瑋374票居次，張清雲獲得3票。

選舉落幕後，童子瑋在臉書發表感言，指這次選舉結果不如預期，但他還是要先恭喜辜公怡，祝福新的團隊能夠團結各方，帶領台灣籃球繼續往前走。他也要感謝所有會員代表做出的選擇，選舉有輸贏，但台灣籃球不會因為選舉而分裂。

童子瑋表示，出來參選籃協理事長，並不在他原先的人生規畫。因為這段時間，有很多籃壇前輩、球星、教練、行政團隊、球團朋友來找他，希望他能夠出來承擔整合爭取資源、整合大家的責任。雖然沒有走到最後，但他仍然很感謝有這段旅程，讓他有機會能夠更深刻的認識台灣籃球。

童也說，對很多人來說他不是傳統籃球圈出身的人，但其實他一直都很喜歡籃球，也一直都在為籃球努力。只是因為他在基隆，很多事情沒有那麼多曝光，也不一定會被大家看見。參選這段時間，他很高興過去在地方所累積的努力，能夠被大家看見。他是真的喜歡籃球，也真心希望台灣籃球可以被更多人看見。

童子瑋表示，選舉結束了，但未來只要台灣籃球需要資源、需要協調、需要中央政府、地方政府、企業界、學校、球團與基層夥伴一起合作，他都會繼續盡一分力量。籃球這麼好的運動，不應該只有愛好者感動，而是要讓整個台灣都看見台籃、支持台籃、參與台籃。

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