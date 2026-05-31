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TPBL／衛冕只差一步 國王總教練驚爆「一定會請辭」

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王總教練洪志善。圖／TPBL提供
國王總教練洪志善。圖／TPBL提供

上季冠軍成員林書豪、曼尼高和總教練萊恩都離開，新北國王本季雖是TPBL衛冕軍卻不被看好，但例行賽只排第5卻一路闖關，先是季後挑戰賽連勝2場淘汰新北中信特攻，首輪再扳倒例行賽龍頭雲豹，今天冠軍賽第4戰再挺住拉鋸戰壓力，以96：93擊敗福爾摩沙夢想家，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢，離衛冕只差最後1勝。

有機會周二第5戰就上演「老五傳奇」，季中臨危受命接下總教練兵符的「小胖」洪志善強調步步為營，「大家都知道夢想家主場不是那麼簡單，現在還沒想到下一場，都是一步一步來，先去想這場缺點在想怎麼改，再去想進攻防守的策略。」他也肯定夢想家今天打出場好比賽，不斷給國王出難題，自家球員也展現不放棄精神，奧帝頂住壓力完成最後罰球，林彥廷和熊祥泰也清楚自身定位，把比賽贏下來。

還沒正式從球員身份退役的洪志善還自爆，本季結束不管是否連霸，一定會請辭代理總教練職位，他苦笑說：「這位置真的不是人當的，這禮拜覺得過得好慢。」他提到像奧帝有時求好心切，情緒起伏較大，光是控制好奧帝心情就要花費許多精力。

有機會和國王連3季登頂的林書緯，今天攻下12分、7助攻，他笑說：「我們經驗夠，很接近的比賽我們就會贏，他們也兩場犯規三分球，我也不知道為什麼。」他提到夢想家可能畏懼奧帝的高度很準度，很肯定本季結束要高掛球鞋的隊友。

從CBA返台加入國王的林彥廷，今天全場拿6分都集中在決勝節，他坦言前三節打得悶，但教練和學長們不斷鼓勵自己，最後也把握住機會，接續也會持續和學長們學習、自我檢討，希望自己慢慢變好、更進步。

2026世足賽倒數

TPBL 林書豪 洪志善 籃球

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