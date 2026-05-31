TPBL／兩戰被罰球逆轉 夢想家教頭：輸在自己

福爾摩沙夢想家今天總冠軍賽第4戰克服最多11分落後，但2分優勢卻沒能把握，讓對手新北國王洋將奧帝連5罰逆轉比分，最終以93：96吞敗，7戰4勝制的系列賽陷入1勝3敗絕對劣勢，讓教練簡浩直言「輸在自己」。

「可惜吧，領先到最後輸掉，個人覺得調度問題，沒有給球員更多發揮的空間。」第一年接手總教練任務的簡浩提到，第ㄧ戰輸在最後罰球，蔣淯安兩罰失手而奧帝把握最後1.2秒的三罰機會，今天也是奧帝29.9秒先完成3罰逆轉，自家中鋒高柏鎧最後20.6秒的兩罰卻都沒把握。

「輸掉第一場，也是最後罰球，今天也是罰球，輸在自己，犯太多錯誤。」簡浩提到，國王連霸冠軍隊，相較之下夢想家成員的冠軍賽經驗不如對手，但若能減少不該犯的失誤，相信會愈打愈好，後續也是「一場一場來」，不想太多。

今天上場17分鐘就攻下16的林俊吉認為，雙方實力相當，「最後會贏都是在細節的部分，還要再做得更好，回去看影片檢討，回主場希望拿下勝利。」

總冠軍賽第5戰將於周二回到夢想家主場台中洲際迷你蛋，夢想家若能延長戰線，第6戰將於周四移師國王主場新莊體育館。

第四節帶動夢想家反撲氣勢的忻沃克，全場19分有13分集中在決勝節，全場三分球7投5中的他也坦言可惜，但相信球隊會像例行賽遇到低谷後有反彈表現，第5戰守護主場。

夢想家陷入總冠軍賽1比3落後劣勢。圖／TPBL提供