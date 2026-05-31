TPBL／又是奧帝致勝罰球！國王3分退夢想家冠軍賽聽牌

TPBL衛冕軍新北國王今天總冠軍賽第4戰主場迎戰福爾摩沙夢想家，國王雖浪費兩位數領先，第四節還被夢想家2分領先，但第一戰大功臣奧帝最後29.9秒三罰俱中助隊超前，1.5秒兩罰也沒失手，個人連拿5分

夢想家第一節外線前8投墨，嚷國王打出23：12領先攻勢；2分30秒洋將班提爾和國王蘇士軒被吹雙方犯規，比賽出線火藥味。夢想家靠接連站上罰球線打出連拿6分攻勢，林俊吉投進壓哨外線更中斷夢想家前10記三分球都落空的淒慘命中率，首節打完將差距縮小到21：25。

夢想家第二節找回外線準星，單節三分球前7投中6，一度47：44反超，但國王先有奧帝連得7分，林書緯也飆進外線，兩人聯手拉出節末10：0猛攻，國王半場打完仍握有54：47領先。

第三節夢想家持續緊咬比分，一度追到66：67，但國王靠熊祥泰和奧帝接連命中外線，三節打完仍握有73：66優勢；第四節熊祥泰和李愷諺追加三分彈讓領先擴大到79：68，不過夢想家有忻沃克連進2記三分彈，最後2分54秒林俊吉投進外線更以86：86追平比分。

國王洋將杰倫馬上拋投回應，不過2分01秒林俊吉讓李愷諺犯滿畢業，兩罰俱中後比分再追平。1分43秒國王林彥廷飆進底角三分球，夢想家下一波就有忻沃克回應追平外線，44.8秒忻沃克再投進超前打板跳投，29.9秒奧帝外線出手被張宗憲犯規，他3罰俱中讓國王又以94：93領先。

最後20.6秒，高柏鎧站上罰球線，他兩罰都失手，不過夢想家雖搶到進攻籃板卻沒能進球，1.5秒奧帝兩罰也把握，夢想家追平一擊失手，讓國王96：93守護主場，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢，最快周二的第5戰就能完成連霸。