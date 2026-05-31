籃球／成籃協新理事長 辜公怡目標職籃合併

中華民國籃球協會今天辦理第14屆理事長改選，台灣百年大家族的辜家第四代、現任國際中橡集團董事長辜公怡脫穎而出，他表示「美好一仗已經打完」，明天開始會了解籃協運作狀況並展開請益行程，希望凝聚大家對台灣籃球的共識，朝職籃合併、做好國家隊選訓和基層打底。

43歲的辜公怡熱愛運動，長年關注台灣籃球發展，臨時宣布投入籃協理事長參選，今天下午開票後一路領先原本呼聲極高的基隆市議會議長童子瑋，成為籃協新任理事長。

「很高興有大家的支持，幫大家一起做一點事。」今天早上會員大會開始全程參與的辜公怡提到，樂見會員出狀況踴躍，「代表大家和我一樣，心中有一個對於台灣籃球的美好夢想。」他形容理事長選舉是「美好一仗」，現在已經完成改選，「我們就明天把袖子捲起來，該做的事情一步一步做。」

成為籃協新任理事長，辜公怡當務之急有兩件事，「我需要花一點時間看過去幾年籃協的實際運作情況，其實今天早上會員大會有討論，籃協目前是入不敷出，原因是什麼？我們究竟每年政府補助多少，想做哪些？經費差額有哪些，如何尋找關心籃球的夥伴來支持。連接到第二點，我會盡快展開請益的行程，盡量拜會長期支持台灣籃球的前輩和夥伴，聆聽大家的聲音，彙整起來，希望透過請益凝聚大家對台灣籃球的共識。」

辜公怡接任理事長有三個目標，第一個是國內職籃聯盟PLG和TPBL的合作，他不諱言自身傾向兩聯盟合併，目前或許不是單一選項，還有不同選擇，但最終的長期目標仍是合併，「我能否一步到位？我會透過請益過程凝聚大家共識，冀望把這件事做起來。」

建立國家隊選訓透明和明確的方案和作法，以及和世界接軌，像是國際U12以下球員不打區域防守，都是他任內希望努力的方向和目標。