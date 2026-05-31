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籃球／辜家第四代打敗基隆議長！辜公怡成籃協新理事長

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中橡董事長辜公怡（圖）獲選為新任籃協理事長。 聯合報系資料照
中橡董事長辜公怡（圖）獲選為新任籃協理事長。 聯合報系資料照

中華民國籃球協會今天辦理第14屆理事長改選，半路殺出的台灣百年大家族的辜家第四代、台泥第三代辜公怡脫穎而出，一路領先原本呼聲極高的基隆市議會議長童子瑋，成為籃協新任理事長。

籃協第14屆第一次會員大會暨理事長、理事、監事改選今天在彰化進行，早上會員大會討論氣氛熱絡；下午一點半開始進行理事長投票，到四點半投票截止前一刻才完成所有投票，現場秩序良好。

預估投票現場人數破500人，加上委託投票人數，總共有效票860張，廢票8張。辜公怡和童子瑋各有支持者，一開始童子瑋聲勢浩大，但臨時宣布投入理事長選舉的辜公怡後勢看漲，今天電腦計票開票後辜公怡就一路領先，最終以475票擊敗童子瑋的374票，成為新任理事長。

辜公怡是籃協新會員，沒有投票權，不過早上親自出席會員大會，下午投票也全程參與，童子瑋也有現身投票。

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籃球 基隆 童子瑋

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