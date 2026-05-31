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籃球／全台規模最大！紐崔萊三對三北區預賽618隊與會
由紐崔萊獨家冠名贊助、全台規模最大的「2026紐崔萊三對三籃球賽」北區預賽，昨天在新北市板橋熱血登場。來自北台灣各地的籃球好手齊聚一堂，包括國中、高中、大專及社會男女各組，吸引618支隊伍、超過2400名選手參賽，較去年成長近成，全台總報名隊伍數則突破1400隊，創下賽事舉辦以來新高，展現台灣街頭籃球持續升溫的熱度。
除了精彩的比賽，場邊也熱鬧非凡，現場邀請到南山高中黃瀚陞及北一女中彭郁榛等多位HBL人氣球星到場與年輕球員近距離互動，分享訓練經驗與運動精神，吸引眾多學生與家長參與。現場特設挑戰遊戲區，從「五米投籃挑戰」、「九宮格霸王」到「跳出極限」摸高挑戰，無論大小朋友皆樂在其中，體驗運動的趣味與挑戰，也為這場籃球嘉年華增添更多歡樂。
隨著北區預賽圓滿結束，全台晉級的96支隊伍將於6月13日挺進台中國立中興大學，共同爭取總決賽最高榮譽及萬元冠軍獎金。
「2026紐崔萊三對三籃球賽」持續點燃全台籃球熱潮，透過北中南的賽事串聯各地年輕族群，打造兼具競技、健康與活力的運動平台，讓籃球不只是比賽，更成為推動全民健康的重要力量。
身為全球銷售第一的維生素及營養補充品品牌，紐崔萊深耕台灣，長期支持運動賽事，已連續第四年獨家冠名贊助「紐崔萊三對三籃球賽」，此外紐崔萊也將健康理念延伸至多元運動領域，包括「日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，以及「環法自行車挑戰賽－紐崔萊・日月潭站」。
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