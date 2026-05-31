籃球／全台規模最大！紐崔萊三對三北區預賽618隊與會

新北國王後衛林書緯在總冠軍賽第二戰發生大腿挫傷提前傷退的狀況，不過今天的第三戰他仍決定忍痛帶傷上陣，並且拿下全隊次高的20分，另外有7助攻0失誤演出，賽後國王總教練洪志善表示，林書緯為了今天出賽，連續兩天都花數小時治療，而林書緯也直言，沒有想過要在今天缺席。

2026-05-29 22:11