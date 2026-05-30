TPBL／夢想家挺進冠軍賽 台中市府廣場6月2日起直播應援

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽開打，台中地主隊福爾摩沙夢想家睽違5年再度挺進冠軍戰，主場門票開賣即迅速完售，球迷熱情高漲。台中市政府運動局宣布，自6月2日起於市府前廣場舉辦總冠軍賽直播派對，邀請民眾透過大螢幕一同為夢想家加油。

運動局長游志祥表示，夢想家自2021年將主場設於台中後，積極推動屬地經營，逐步累積穩定球迷基礎，已成為台中重要的職業運動代表隊。今年挺進總冠軍賽，展現團隊戰力與拚戰精神，市府特別規畫直播活動，盼凝聚市民向心力，助力夢想家奪冠。

運動局指出，府前廣場直播派對首場於6月2日晚間登場，現場設置大型LED螢幕同步轉播賽事，讓未能進場觀賽的球迷也能感受臨場張力。6月4日及6月6日場次則將視系列賽進行情況加開直播，陪伴球迷見證關鍵戰役。

為回饋球迷支持，運動局在官方臉書粉絲專頁推出「線上留言挺夢想家」抽獎活動，提供主場賽事門票。現場除賽事轉播外，也應援互動與中場小遊戲，鼓勵民眾穿著球衣或攜帶應援物進場，共同營造熱血氛圍。

運動局補充，夢想家本季例行賽以22勝14敗、勝率61.1%排名聯盟第二，順利晉級季後賽並挺進總冠軍賽。本季18場主場賽事累計吸引逾5萬人次進場，幾乎場場滿座，顯示職業籃球在台中已具高度人氣。