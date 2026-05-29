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TPBL／連兩天花數小時治療 林書緯忍痛飆20分沒想過要缺陣
新北國王後衛林書緯在總冠軍賽第二戰發生大腿挫傷提前傷退的狀況，不過今天的第三戰他仍決定忍痛帶傷上陣，並且拿下全隊次高的20分，另外有7助攻0失誤演出，賽後國王總教練洪志善表示，林書緯為了今天出賽，連續兩天都花數小時治療，而林書緯也直言，沒有想過要在今天缺席。
國王與夢想家今年總冠軍賽連兩場上演激烈肉搏戰，導致兩隊相繼出現傷兵，其中林書緯在第二場比賽首節就撞傷大腿，即使第三節還一度回到球場，但最終仍是提前傷退，並且因為大腿挫傷列入觀察名單。
不過今天林書緯仍決定帶傷上陣，他透露儘管上場時腳還是會痛，但卻不曾想過要缺席今天比賽，「雖然還沒恢復到百分之百，但我覺得必須要打。」
至於國王總教練洪志善也直言，林書緯對於球隊的重要性是不言而喻，不管是在協助球隊輪轉，或是今天是球隊「正負值」最高、單場7助攻0失誤等，「他的重要性真的不用多說。」
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