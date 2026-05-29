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TPBL／林書緯帶傷攻20分 國王勝夢想家總冠軍賽2比1

中央社／ 台北29日電

TPBL總冠軍賽第3戰今天由主場的新北國王迎戰夢想家，國王靠著團隊以43%的三分球命中率，加上林書緯攻下20分、7助攻，終場就以109比84擊敗夢想家，系列賽取得2比1領先。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）總冠軍賽採7戰4勝制，前2場在福爾摩沙夢想家主場，雙方各取1勝；今天第3戰移師新莊體育館，第4戰則是5月31日繼續在新莊開打。

前一場遭到對手「肘擊」的夢想家洋將高柏鎧（Brandon Gilbeck），因左臉頰內外共縫了30多針此役休兵，甚至系列賽能否回歸都還是未知數。

國王在首節取得27比24領先，半場結束持續保有55比49領先；易籃後，國王在59比58領先時，跨節拉出一波28比4的攻勢，在終場前9分01秒時，取得87比62領先，提前奠定勝基。

今天這場比賽延續了第2場高張力，雙方在第4節勝負已分時，包括馬建豪、喬納森（Jonathan SmithMatthew）、李德威等人，出現幾次小衝突，幸好後續沒有擴大。

第2戰大腿受傷的國王後衛林書緯，今天帶傷上場攻下20分、7助攻且0失誤，有效串聯全隊攻勢，洋將杰倫（Jalen Harris）挹注25分。

夢想家以洋將湯普金斯（Trey Thompkins III）的19分最高，不過團隊三分球33投僅7中，命中率僅21.2%，第3節進攻當機僅攻下13分是敗因。

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