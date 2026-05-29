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TPBL／夢想家外線急凍 林書緯帶傷狂飆20分助國王2：1領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書緯（左）帶傷上陣拿下20分。圖／TPBL提供
林書緯（左）帶傷上陣拿下20分。圖／TPBL提供

TPBL總冠軍賽第3戰今天移師新北國王主場新莊體育館舉行，前一場比賽輸球的國王，今天在福爾摩沙夢想家門神高柏鎧因傷缺陣的情況下，不僅外線火力全開，也不斷撕裂夢想家防線，加上下半場成功封鎖夢想家外線攻勢，最終就以109：84大勝夢想家，系列賽取得2：1領先。

國王與夢想家在總冠軍賽前2戰展開激烈肉搏，雙方也相繼出現傷兵，其中國王主力後衛林書緯前一場因為大腿挫傷提前傷退，但今天仍決定帶傷上陣，至於夢想家門神高柏鎧前一場則是臉部遭到重創，冠軍賽能否再出賽仍是未知數。

而今天兩隊在上半場也展開激戰，首節國王杰倫就火力全開，開節前4次三分球出手全都命中，搭配上帶傷上陣的林書緯也展現火燙手感，在上半場就拿下12分，在兩人攜手合作下，國王前兩節打完就取得55：49領先。

不過勝負關鍵卻出現在易籃後的第三節，夢想家在下半場外線手感全失，前13次三分球出手全都落空，在外線找不到手感的情況下，禁區也無法順利取分，讓夢想家在第三節僅拿下13分，第四節更被國王打出一波10：0的開節攻勢，一度落後達到25分。

儘管夢想家在第四節最後8分鐘靠著馬建豪投進三分球，終結了球隊下半場的外線荒，但在持續無法將差距縮小的情況下，雙方還陸續爆發肢體衝突，兩隊也在比賽最後2分鐘將主力球員相繼換下場，最終國王就以25分差距取勝，系列賽取得2：1領先。

國王今天以杰倫下25分表現最佳，林書緯則有20分進帳，替補上陣的李愷諺與林彥廷也分別有14分和12分。至於夢想家則以湯普金斯19分最佳，蔣淯安13分，但夢想家團隊三分球出手33次僅命中7球。

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