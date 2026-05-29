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TPBL／游艾喆現身為學長林彥廷加油 談宋昕澔旅外首要關鍵要敢溝通

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
旅日球員游艾喆現身TPBL冠軍賽為學長林彥廷加油打氣。記者劉肇育／攝影
旅日球員游艾喆現身TPBL冠軍賽為學長林彥廷加油打氣。記者劉肇育／攝影

台灣旅日籃球好手游艾喆，今天現身TPBL總冠軍賽新北國王與福爾摩沙夢想家的第三戰，今年完成B聯賽第二個賽季的他，日前已與母隊滋賀湖泊達成2年保障合約的續約，今天特別來到國王主場，就是為了力挺政大雄鷹時期的學長林彥廷

談到政大學長林彥廷上到職業舞台後的轉變，游艾喆盛讚，「他一直都很努力鑽研自己的技術，不論是持球或各方面都下了極大功夫。身為學弟，我也一直向他看齊，希望我們能一起在職業舞台上繼續發光發熱。」

回顧自己旅日第二個賽季的表現，游艾喆謙虛表示，雖然相較於第一年有所進步，但在許多細節上仍未做到最好，「雖然這只是我第二年，但也不能再用年輕球員當藉口。」展望新賽季，由於聯盟明年將改制為「B.LEAGUE PREMIER」，游艾喆非常感謝球隊給予機會，並期許能用更好的表現回報球團與粉絲，首要目標就是幫助連續兩年與季後賽擦身而過的滋賀隊挺進季後賽。

對於即將到來的暑假，游艾喆展現渴望再度披上中華隊戰袍的強烈意願，他強調只要有機會，一定會想為國家盡一份心力、挑戰自我。面對今年混血兄弟賀丹與賀博因故無法參戰，他也坦言有些可惜，但也祝福他們未來有更好的發展。

針對即將畢業並有意挑戰旅外的政大學弟宋昕澔，游艾喆也以過來人身份給予實用建議。他指出，到人生地不熟的地方，首要關鍵就是「敢於溝通」，「像我第一年也遇到瓶頸，在國外主動跟球隊、教練和隊友溝通，彼此了解後，會更容易在職業賽場上生存。」

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