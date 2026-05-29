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PLG／最後一舞不留遺憾 林志傑《傳奇之路》特展明天開展

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林志傑籃球生涯特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》明天開展。圖／台北富邦勇士隊提供
林志傑籃球生涯特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》明天開展。圖／台北富邦勇士隊提供

台北富邦勇士隊「野獸」林志傑的「最後一舞」即將迎來最高潮，富邦勇士在昨天擊退台南台鋼獵鷹隊、順利挺進總冠軍賽後，將再度與桃園璞園領航猿隊展開頂峰對決，與此同時，球團精心籌備的林志傑籃球生涯特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》，也將於明天在松山文創園區一號倉庫正式點燃戰火，用逾百件珍貴收藏與高規格互動，向這位寫下26年熱血傳奇的黃金世代代表人物致敬。

「野獸」林志傑將在球季後高掛球鞋，賽場外的傳奇回顧也同步展開。本次特展規劃四大主題，最受矚目的「野獸起源」展區，由勇士球團攜手沉波立見藝術策劃（Wild Open Arts）及頂尖塗鴉藝術家DEBE，將街頭文化與職業籃球精神交織，打造沉浸式的當代街頭視覺。

而「野獸蛻變」展區則宛如台灣籃壇的近代史縮影，現場展出包括2003年SBL得分王獎盃、2013年亞錦賽最佳五人紀念錶、東亞運金牌，以及勇士連霸時期「純度極高」、至今仍保留奪冠香檳痕跡的實戰球鞋。展覽也結合「疾風試煉場」等互動區，並在「成為野獸」展區播映紀錄片與引退歌曲《Thank You Beast》MV，讓球迷能親自向傳奇告別。

上賽季總冠軍賽關鍵第七戰，林志傑因傷抱憾退場，無力帶領球隊登頂，成為無數球迷心中的痛。在今天出席個人特展活動談起那段過往時，林志傑依舊豁達且充滿鬥志，「上個賽季能打到第七戰，代表我們絕對有競爭力。」

面對即將到來的最終決戰，林志傑也深知自己已非當年的高飛「野獸」，但對於勝利的渴望與靈魂從未改變，「我會盡量去做，雖然無法保證狀態能像以前一樣，但我可以傳承態度，在精神層面上為球隊注入能量。爭冠，最重要的就是團結與態度。」

看著決戰對手領航猿這幾年的快速蛻變，林志傑也展現老將的大將之風，由衷為對手建立的體系與努力感到高興，更笑著感嘆這就是職業賽場迷人之處，「職業就是這樣，不會有誰是永遠的強者。」

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林志傑 富邦 籃球

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