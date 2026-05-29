PLG／盧峻翔年度MVP三連霸史上首位 領航猿年度第一隊持續霸榜

PLG今天公布2025-26球季年度MVP、年度洋將及年度第一隊，桃園璞園領航猿隊的盧峻翔成為聯盟史上第1位完成年度MVP三連霸的球員，年度洋將則由年度阻攻王兼年度防守球員的伯朗蟬聯，年度第一隊本季領航猿依舊有3名球員入選仍居各隊之冠。

盧峻翔本季再次用亮眼的表現證明年度MVP的好身手，平均18.5分排聯盟第3並且為非外籍球員最高，也在本季達成PLG歷史上⾸位例⾏賽總得分突破2000分的球員。

此外，盧峻翔本季也達成⽣涯⾸次單⽉最有價值球員3連霸的成就、累積⽣涯9次單⽉最有價值球員也是聯盟紀錄。如此出色的表現，幫助盧峻翔在28張選票（包含球迷的2張選票）拿下27張5分、以總分135分成為聯盟史上首位年度MVP三連霸的球員。

2025-26球季年度MVP前 3 名得分如下：

盧峻翔 (領航猿) 135分

谷毛唯嘉 (獵鷹) 59分

李家慷 (領航猿) 30分

伯朗本季繳出平均14.9分、8.0籃板、2.1助攻、1.3抄截、1.9阻攻的成績單，充分展現他攻守兼備的全方位能力，更讓他一舉拿下年度阻攻王、年度防守球員及年度防守第一隊，而在年度洋將的票選中，伯朗在28張選票（包含球迷的2張選票）拿下18張5分、以總分105分成為聯盟史上首位蟬聯年度洋將的球員。

2025-26球季年度洋將前 3 名得分如下：

伯朗 (領航猿) 105分

古德溫 (勇士) 78分

阿提諾 (領航猿) 26分

翟蒙 (獵鷹) 26分

PLG年度第一隊。圖／PLG提供

在年度第⼀隊⽅⾯，年度MVP盧峻翔（⽣涯第4次聯盟史上最多紀錄）、領航猿的李家慷（⽣涯第2次）和台鋼獵鷹的⾕⽑唯嘉（⽣涯第2次）撐起後場組合，其中盧峻翔及谷毛唯嘉都是全票獲選。前場的部分，年度洋將伯朗（⽣涯第2次）同樣⼊列，另⼀位前場是臺北富邦勇士的莫巴耶（⽣涯⾸次），他本季繳出平均15.7分、7.2籃板、2.3助攻、1.3阻攻，攻防全面進化讓莫巴耶獲得媒體青睞入選年度第一隊。