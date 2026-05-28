PLG／傷兵成輪迴獵鷹止步首輪 柯納：成功只是延期、終將到來

連續兩年倒在季後賽首輪，台南台鋼獵鷹的賽季在今天畫下句點，面對單洋將劣勢仍遭淘汰，總教練柯納直言遺憾，但他感性地表示，這群球員在逆境中展現的韌性，讓他引以為傲，成功只是延期，只要堅持下去，終將到來。

獵鷹此役再度面臨洋將戰力短缺的重創，全場僅靠翟蒙一名洋將苦撐，但最終仍是在整體戰力不如富邦勇士，以及禁區遭到對手肆虐下，以30分差距遭到淘汰。

獵鷹主控谷毛唯嘉賽後坦言，賽前得知又是「單洋將」應戰時，內心一度非常沮喪與失落，更害怕重演去年在第四戰落敗的惡夢，無奈最終仍是無法躲過淘汰命運，他說：「我很感謝隊友和教練，不論遇到什麼狀況都互相扶持。今年我學會不再糾結於輸球，賽季很長，必須趕快調適好，用盡全力了，不好的地方暑假再繼續練。」

看著子弟兵的蛻變，總教練柯納盛讚谷毛唯嘉拿到「最佳進步獎」實至名歸，並強調這支球隊正走在正確的道路上，「成功今天只是延期了，利用今天的結果當作燃料，我們會回來得更強大。」

總經理王澄緯則給予團隊高度肯定，直言雖然連續兩季首輪止步的成績「不及格」，但球員已在無法控制的傷兵因素下傾盡全力。王澄緯強調，未來將落實更完善的受傷SOP與傷兵管理，並對明年賽季與即將到來的東超（EASL）賽事展現強烈信心，期許獵鷹暑假淬鍊後，明年拚到最後一刻。