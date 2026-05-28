PLG／將連兩年與領航猿爭冠 許晉哲感謝獵鷹帶來高強調對抗經驗

PLG季後賽首輪上演激戰，台北富邦勇士在今天關鍵戰役中，靠著古德溫狂飆30分的強勢帶領，最終以大比分擊碎台鋼獵鷹的逆襲希望，系列賽以3：1挺進總冠軍賽，勇士主帥許晉哲賽後仍直言上半場打得並不滿意，甚至在休息室「沒有好聲好氣」，但也肯定球員在下半場頂住高壓、成功反彈的韌性。

「感謝獵鷹給我們這麼大的強度與壓力。」許晉哲賽後點評，季後賽本就是修正與反彈的舞台，他特別讚許主控陳又瑋的調整，尤其是前一場遭包夾狂發生失誤，此役隨即做出應變。許晉哲透露，上半場球隊面對包夾顯得慌亂，這讓他在中場時嚴厲斥責，「所有戰術在球場都演練過，不應該發生那種狀況，幸好下半場及時做出改變。」

挺過首輪高強度洗禮，勇士在總冠軍賽將再度強碰宿敵領航猿，重演去年鏖戰七場的經典對決。談到這座冠軍大山，許晉哲強調，這一次將回歸純粹的戰術與訓練面，不再與裁判做無謂的爭執，並點出領航猿近年歷經東超與BCL洗禮大幅蛻變，陣中坐擁多位防守大鎖，無論是人員輪替還是防守陣容的深度，都是聯盟頂尖。

「反過來，他們在進攻端也非常全面。」許晉哲分析，領航猿擁有本土核心盧峻翔、外援伯朗的全面火力，擺出小陣容時極難對抗，內線更有阿提諾瘋狂衝搶進攻籃板。不過許晉哲也保持信心，認為這一輪與獵鷹的肉搏戰，恰巧幫了勇士大忙，「希望我們能藉由這一輪的經驗，在進攻端找到破解高強度防守的解決方式，回去會針對細節做更深入的分析與決策。」