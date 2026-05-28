PLG／獵鷹僅剩單洋將慘輸30分遭淘汰 富邦勇士將再與領航猿爭冠

PLG季後賽第4戰今天繼續在台南成功大學舉行，被對手搶先聽牌的地主台南台鋼獵鷹，在僅剩下單洋將應戰的情況下，首節前段雖然還與台北富邦勇士拉鋸，但下半場卻出現氣力放盡的狀況，讓富邦勇士將差距擴大到30分以上，最終富邦勇士就以109：79大勝獵鷹，系列賽以3：1連續兩年淘汰獵鷹，並晉級到冠軍賽，

背水一戰的獵鷹今天可說是遭遇雙重打擊，包括雙洋將麥卡倫與飛鬥士分別因臀部傷勢和輕微腦震盪無法上陣，讓獵鷹只能以單洋將翟蒙應戰，不過今天開賽獵鷹卻打出強烈贏球企圖心，主控谷毛唯嘉領軍打出7：0開局攻勢。

但聽牌的富邦勇士也沒有放過洋將戰力優勢，在霍力飛不斷強打禁區下，仍是緊咬比分不放，兩隊在首節也不斷有肉搏戰發生，第一節尾聲時，獵鷹靠著郭少傑三分球與謝宗融上籃得手一度取得領先，但洪楷傑的三分球命中，讓兩隊在首節打完戰成24：24平手。

第二節富邦勇士揚科維奇接連在籃下強攻得手，隨後古德溫更是接管戰局，個人單節狂掃15分，帶領富邦勇士單節打出32：21攻勢，上半場打完取得11分領先。

易籃後富邦勇士持續多點開花攻勢，其中古德溫、陳又瑋、揚科維奇三人就合計攻下24分，反觀獵鷹卻出現氣力放盡的狀況，單節僅拿下14分，儘管翟蒙一度上演坐在地板投籃進球的美技，但卻只能看著富邦勇士將差距持續擴大，三節打完富邦勇士已經取得90：59領先。

末節獵鷹不但無法追近比分，本土長人謝宗融還在比賽最後階段球隊大幅落後時因為封阻對手出手腳踝大扭退場，最終富邦勇士也以30分差距淘汰獵鷹，將連續兩年與領航猿爭冠。

富邦勇士今天以古德溫拿下30分最佳，揚科維奇18分、11籃板、5助攻，陳又瑋12分、5籃板、6助攻，而生涯最後一次作客獵鷹主場的林志傑則是有2分、4籃板。至於獵鷹則以翟蒙19分最佳，谷毛唯嘉與种義仁皆拿下12分。