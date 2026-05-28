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籃球／HBL冠軍戰MVP劉廷寬談未來動向 仍在評估旅美選項
幫助高中籃球聯賽HBL松山高中衛冕成功後，冠軍戰最有價值球員（FMVP）得主劉廷寬的未來動向備受矚目，他今天出席活動時表示，仍在考慮是否前往美國挑戰。
高二就跟著學長幫助「綠色神盾」松山重返冠軍榮耀，劉廷寬進入高三賽季扛下隊長重任，並以身作則在場上帶頭衝，最後不僅如願率隊完成校史第3度2連霸，劉廷寬更榮膺冠軍戰最有價值球員殊榮，為高中生涯劃下完美句點。
針對個人未來動向，劉廷寬今天出席活動接受媒體聯訪時表示，目前尚未確認方向，尤其正思考是否將前往美國挑戰，畢竟需要花很多錢，加上還在評估能否學到東西、讓自己球技持續精進，而上場空間也是另一個考量重點，因此仍在想哪邊對未來比較好。
假如決定留在台灣發展，劉廷寬將加入大專籃球聯賽UBA新興強權虎尾科大，與昔日松山隊友查傑、楊程恩再續前緣，他認為有學長在比較容易融入，彼此也較有默契，而且離台中的家很近。而劉廷寬補充留台發展、決定旅外機率是「一半、一半」，「還在跟家人討論，預計8月前會做出最終決定。」
得到威德眾星獎助計畫的新台幣10萬元獎金，劉廷寬透過紀錄片分享兼顧家庭經濟與訓練的雙重壓力，他提到這項計畫幫助自己更專注在場上，不用擔心場外的事情，「幫助很多像我家庭背景一樣的運動員。」
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