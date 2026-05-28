威德眾星獎助計畫頒獎 「台灣飛人」陳信安分享設定目標的重要性

「威德眾星獎助計畫」第六屆頒獎典禮今天舉行，由美國威德（WEIDER）與中華民國高級中等學校體育總會共同主辦，現場更邀請到「台灣飛人」的陳信安，以及桃園雲豹飛將隊長劉鴻敏擔任特別來賓，與本屆來自全台各校共133位獲獎的優秀高中運動員，共同見證這場年度盛典，並分享從學生到職業球員的心路歷程。

自2020年開始，威德與高中體總攜手合作並創立威德眾星獎助計畫，每年提供獎助學金給來自特殊境遇家庭的高中籃球、排球及壘球聯賽優秀球員。計畫如今已邁入第六屆，累計受惠選手近700位，投入金額突近4000萬元，幫助他們在學業與運動專長上持續前進。

本屆典禮最引人動容的環節，是由知名導演李惠仁團隊歷時半年拍攝製作的三部紀錄短片正式首映，紀錄片分別聚焦壘球、排球與籃球三項運動共七位選手，帶領現場所有觀眾走進這群年輕選手最真實的生命現場，包括因傷無法上場的遺憾、兼顧經濟與訓練的雙重壓力。儘管如此，這些選手仍有辦法克服困難，成為賽場上最耀眼的新星。

其中仍在備戰TPVL冠軍賽的劉鴻敏就表示，在看紀錄片過程中一度感動落淚，他也用自身故事鼓勵在場年輕運動員珍惜舞台，「我在學生時期並沒有那麼順遂，我小學四年級開始接觸排球，一直到國中二年級時結交了一些壞朋友，做了一些不好的事情，離開排球整整一年。之後在家人鼓勵下又重回排球道路上，到現在還是很感謝家人、當時老師、教練在背後支持我。在國家隊的經歷中，我發現很多時候不是比誰的天份多，而是比誰堅持一點、努力一點。」

至於「台灣飛人」陳信安也分享了設定目標的重要性，「你覺得一件事情過程比較重要還是結果比較重要，當然兩個都重要。但在考慮這件事前，先設定一個目標最重要，因為設定目標後你要有勇於挑戰的精神，這個過程不容易也需要勇氣，也有想放棄的時候，但能堅持下來，就能成長。」

威德亞洲執行副總Maria Chen表示，作為一個長期關注健康與運動的品牌，威德不僅提供選手健康補給品的支援，更透過獎助學金的財務援助，讓年輕選手能安心兼顧學業與訓練。未來，威德將持續擴大補助範圍與名額，嘉惠更多處於成長階段的新世代選手，持續扮演台灣年輕運動員最堅實的後盾。