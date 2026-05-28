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TPBL／洪志善具攻擊性言論挨罰5萬 蘇士軒勒脖追加罰款1萬
TPBL總冠軍賽第二戰福爾摩沙夢想家、新北國王爆發多次肢體碰撞與球員傷退狀況，導致國王總教練洪志善在第二戰賽後公開批評裁判吹判尺度，聯盟也在今天開罰，洪志善因為影射聯盟裁判執法不公，並發表具攻擊性之言論遭罰5萬，國王前鋒蘇士軒也因為對夢想家高柏鎧有非正常籃球動作，挨罰1萬元。
兩隊於明晚7時在新莊體育館將進行第三戰的對決。
台灣職業籃球大聯盟今天公告，針對新北國王隊於冠軍賽G2賽後記者會及比賽期間相關違規情形，經檢視後確認已違反聯盟賽務規章，公告如下：
判罰案號：26050004
違規事由：新北國王總教練洪志善，於冠軍賽G2賽後記者會中，影射聯盟裁判執法不公，並發表具攻擊性之言論。
判罰依據：TPBL聯盟賽務規章第五章第一條第三款第3目第（1）項。
懲處內容：決議處新北國王總教練洪志善新臺幣五萬元整罰款。
判罰案號：26050005
違規事由：新北國王球員蘇士軒，於冠軍賽G2對福爾摩沙夢想家之賽事中，第四節8分10秒對福爾摩沙夢想家球員高柏鎧之犯規動作，經裁判判定為違反運動精神犯規。
判罰依據：TPBL聯盟賽務規章第四章第四條第七款第2目第（1）項。
懲處內容：經技術委員會開會決議，該動作非屬正常籃球動作，處新北國王球員蘇士軒新臺幣一萬元整罰款，並記點1點。
聯盟重申，職業球隊與球員身為公眾人物，應共同維護賽事專業形象與公信力。賽後記者會為針對比賽內容進行說明與交流之平台，相關發言應秉持理性與尊重，避免出現情緒性或攻擊性言論；同時，場上行為亦應符合運動精神與競賽規範。
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