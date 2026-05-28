TPBL／洪志善具攻擊性言論挨罰5萬 蘇士軒勒脖追加罰款1萬

PLG季後賽第三戰今天移師到台南成功大學舉行，地主台鋼獵鷹與台北富邦勇士也展開激勵拉鋸戰，其中富邦勇士在比賽最後一分鐘靠著前一場錯失絕殺出手的揚科維奇投進決勝三分球，最終就以91：83在客場搶下重要一勝，系列賽以2：1聽牌。

2026-05-26 21:39