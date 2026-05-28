快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／洪志善具攻擊性言論挨罰5萬 蘇士軒勒脖追加罰款1萬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王總教練洪志善。圖／TPBL提供 劉肇育
國王總教練洪志善。圖／TPBL提供 劉肇育

TPBL總冠軍賽第二戰福爾摩沙夢想家、新北國王爆發多次肢體碰撞與球員傷退狀況，導致國王總教練洪志善在第二戰賽後公開批評裁判吹判尺度，聯盟也在今天開罰，洪志善因為影射聯盟裁判執法不公，並發表具攻擊性之言論遭罰5萬，國王前鋒蘇士軒也因為對夢想家高柏鎧有非正常籃球動作，挨罰1萬元。  

兩隊於明晚7時在新莊體育館將進行第三戰的對決。

台灣職業籃球大聯盟今天公告，針對新北國王隊於冠軍賽G2賽後記者會及比賽期間相關違規情形，經檢視後確認已違反聯盟賽務規章，公告如下：

判罰案號：26050004

違規事由：新北國王總教練洪志善，於冠軍賽G2賽後記者會中，影射聯盟裁判執法不公，並發表具攻擊性之言論。

判罰依據：TPBL聯盟賽務規章第五章第一條第三款第3目第（1）項。

懲處內容：決議處新北國王總教練洪志善新臺幣五萬元整罰款。

判罰案號：26050005

違規事由：新北國王球員蘇士軒，於冠軍賽G2對福爾摩沙夢想家之賽事中，第四節8分10秒對福爾摩沙夢想家球員高柏鎧之犯規動作，經裁判判定為違反運動精神犯規。

判罰依據：TPBL聯盟賽務規章第四章第四條第七款第2目第（1）項。

懲處內容：經技術委員會開會決議，該動作非屬正常籃球動作，處新北國王球員蘇士軒新臺幣一萬元整罰款，並記點1點。

聯盟重申，職業球隊與球員身為公眾人物，應共同維護賽事專業形象與公信力。賽後記者會為針對比賽內容進行說明與交流之平台，相關發言應秉持理性與尊重，避免出現情緒性或攻擊性言論；同時，場上行為亦應符合運動精神與競賽規範。

2026世足賽要來了

洪志善 蘇士軒 高柏鎧 籃球

延伸閱讀

TPBL／高柏鎧先發濺血 夢想家退國王扳平冠軍賽

TPBL／林書緯左大腿挫傷治療中 G3能否出賽最快24小時後揭曉

NBA／靈感來自MLB電子好球帶 席佛：將推AI裁判接管客觀判決

NBA／卡瑟爾抱怨裁判尺度不一！馬刺替補衝撞雷霆「糕點哥」引爭議

相關新聞

TPBL／洪志善具攻擊性言論挨罰5萬 蘇士軒勒脖追加罰款1萬

TPBL總冠軍賽第二戰福爾摩沙夢想家、新北國王爆發多次肢體碰撞與球員傷退狀況，導致國王總教練洪志善在第二戰賽後公開批評裁判吹判尺度，聯盟也在今天開罰，洪志善因為影射聯盟裁判執法不公，並發表具攻擊性之言論遭罰5萬，國王前鋒蘇士軒也因為對夢想家高柏鎧有非正常籃球動作，挨罰1萬元。

TPBL／林書緯左大腿挫傷治療中 G3能否出賽最快24小時後揭曉

新北國王隊昨天在TPBL總冠軍賽第2戰，發生主力後衛林書緯傷退的狀況，國王球團今天指出，林書緯經檢查後確定為左大腿挫傷，下一場比賽能否出賽，將視未來24至48小時治療狀況再做決定。

PLG／葉惟捷滿分獲選新人王 阿提諾奪第六人寫紀錄

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度第六人、年度新人王及年度進步獎，桃園璞園領航猿的阿提諾成為聯盟史上第1位拿下年度第六人的外籍球員，年度新人王則由洋基工程的葉惟捷滿分獲選，台鋼獵鷹的谷毛唯嘉本季攻守數據全面成長，拿下年度進步獎。

籃球／賀家兄弟婉拒世界盃資格賽 賀丹不排除返台打職籃

台灣男籃將在世界盃亞洲區資格賽第3階段分別迎戰韓國、中國，不過「賀家兄弟」賀丹、賀博已經婉拒邀請，其中哥哥賀丹準備投身職...

TPBL／高柏鎧先發濺血 夢想家退國王扳平冠軍賽

TPBL總冠軍賽今天進行第2戰，首戰1分遭逆轉的福爾摩沙夢想家變陣迎敵，「阻攻王」高柏鎧先發出賽，霍爾曼替補貢獻22分、10籃板，助隊幾乎領先整場，最終以99：90守護主場，將7戰4勝制的系列賽扳平成1比1。

PLG／關鍵時刻狂下三分雨 富邦勇士退獵鷹搶先聽牌

PLG季後賽第三戰今天移師到台南成功大學舉行，地主台鋼獵鷹與台北富邦勇士也展開激勵拉鋸戰，其中富邦勇士在比賽最後一分鐘靠著前一場錯失絕殺出手的揚科維奇投進決勝三分球，最終就以91：83在客場搶下重要一勝，系列賽以2：1聽牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。