快訊

上月才認癌細胞擴散！「草蜢」蔡一傑茶餐廳被捕獲 抗癌近況曝光

喚起過去陰影 川普對伊豪賭為何難抽身？學者：美國再次陷入「短期戰爭謬誤」

鮮少曝光、性格低調 「酷酷嫂」周美青不搶鏡卻最受矚目

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／林書緯左大腿挫傷治療中 G3能否出賽最快24小時後揭曉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書緯。圖／TPBL提供 TPBL提供
林書緯。圖／TPBL提供 TPBL提供

新北國王隊昨天在TPBL總冠軍賽第2戰，發生主力後衛林書緯傷退的狀況，國王球團今天指出，林書緯經檢查後確定為左大腿挫傷，下一場比賽能否出賽，將視未來24至48小時治療狀況再做決定。

林書緯昨天在一次防守過程中與夢想家隊高柏鎧發生碰撞，最終也提前退場，國王總教練洪志善賽後怒批裁判尺度；今天球團宣布，林書緯不慎左大腿挫傷，目前正由醫療團隊治療與評估，球隊一向以球員健康與安全為第一優先，將持續觀察接下來24至48小時的治療狀況，再決定下一場是否出賽。

2026世足賽要來了

林書緯 高柏鎧 國王 籃球

延伸閱讀

NBA／雷霆威廉斯G3列入逐日觀察名單 馬刺雙衛出賽成疑

TPBL／高柏鎧先發濺血 夢想家退國王扳平冠軍賽

NBA／福克斯西冠G2能回歸？馬刺教頭：我不知道

NBA／雷霆慘敗後再遭重擊 威廉斯G5出賽成疑、米契爾確定缺陣

相關新聞

TPBL／林書緯左大腿挫傷治療中 G3能否出賽最快24小時後揭曉

新北國王隊昨天在TPBL總冠軍賽第2戰，發生主力後衛林書緯傷退的狀況，國王球團今天指出，林書緯經檢查後確定為左大腿挫傷，下一場比賽能否出賽，將視未來24至48小時治療狀況再做決定。

PLG／葉惟捷滿分獲選新人王 阿提諾奪第六人寫紀錄

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度第六人、年度新人王及年度進步獎，桃園璞園領航猿的阿提諾成為聯盟史上第1位拿下年度第六人的外籍球員，年度新人王則由洋基工程的葉惟捷滿分獲選，台鋼獵鷹的谷毛唯嘉本季攻守數據全面成長，拿下年度進步獎。

籃球／賀家兄弟婉拒世界盃資格賽 賀丹不排除返台打職籃

台灣男籃將在世界盃亞洲區資格賽第3階段分別迎戰韓國、中國，不過「賀家兄弟」賀丹、賀博已經婉拒邀請，其中哥哥賀丹準備投身職...

TPBL／高柏鎧先發濺血 夢想家退國王扳平冠軍賽

TPBL總冠軍賽今天進行第2戰，首戰1分遭逆轉的福爾摩沙夢想家變陣迎敵，「阻攻王」高柏鎧先發出賽，霍爾曼替補貢獻22分、10籃板，助隊幾乎領先整場，最終以99：90守護主場，將7戰4勝制的系列賽扳平成1比1。

PLG／關鍵時刻狂下三分雨 富邦勇士退獵鷹搶先聽牌

PLG季後賽第三戰今天移師到台南成功大學舉行，地主台鋼獵鷹與台北富邦勇士也展開激勵拉鋸戰，其中富邦勇士在比賽最後一分鐘靠著前一場錯失絕殺出手的揚科維奇投進決勝三分球，最終就以91：83在客場搶下重要一勝，系列賽以2：1聽牌。

SBL／從交流到冠軍關鍵 高承恩在裕隆找回被需要的價值

高承恩在SBL總冠軍賽第5戰中表現出色，助裕隆以75比69擊敗凱撒，奪得年度總冠軍。這場勝利標誌著裕隆隊創下SBL歷史上第二次的四連霸紀錄，高承恩全場貢獻19分，成為冠軍關鍵人物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。