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TPBL／林書緯左大腿挫傷治療中 G3能否出賽最快24小時後揭曉
新北國王隊昨天在TPBL總冠軍賽第2戰，發生主力後衛林書緯傷退的狀況，國王球團今天指出，林書緯經檢查後確定為左大腿挫傷，下一場比賽能否出賽，將視未來24至48小時治療狀況再做決定。
林書緯昨天在一次防守過程中與夢想家隊高柏鎧發生碰撞，最終也提前退場，國王總教練洪志善賽後怒批裁判尺度；今天球團宣布，林書緯不慎左大腿挫傷，目前正由醫療團隊治療與評估，球隊一向以球員健康與安全為第一優先，將持續觀察接下來24至48小時的治療狀況，再決定下一場是否出賽。
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