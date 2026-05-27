PLG／葉惟捷滿分獲選新人王 阿提諾奪第六人寫紀錄

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度第六人、年度新人王及年度進步獎，桃園璞園領航猿的阿提諾成為聯盟史上第1位拿下年度第六人的外籍球員，年度新人王則由洋基工程的葉惟捷滿分獲選，台鋼獵鷹的谷毛唯嘉本季攻守數據全面成長，拿下年度進步獎。

阿提諾本季全勤出賽24場，其中22場是替補上陣，平均上場時間25分排全隊第6，加上場均16.4分9.9籃板0.7阻攻領先所有年度第六⼈候選⼈，搭配6成的⼆分球命中率，阿提諾雖然從板凳出發但卻能快速提供球隊適時的火力支援，讓阿提諾在年度第六⼈的26張選票中，拿下18張5分、以總分102分拿下本季年度第六⼈。

阿提諾獲選年度第六人。圖／PLG提供

年度第六人的前3人都是領航猿球員，陳將双獲得89分，排第三位的關達祐獲得29分。

選秀「狀元」葉惟捷本季出賽23場、12場先發，本屆PLG一年級⽣最多，上場時間來到27分31秒更是排全隊第5、只落後給球隊4名外籍球員，顯見洋基工程對於葉惟捷的重視。葉惟捷場均10.7分、2.0助攻皆為新⼈之冠，初生之犢不畏虎打出攻守兩端的好表現，讓葉惟捷在年度新⼈王的票選中，26張選票全部拿到5分、以滿分130分獲選年度新⼈王。

台鋼獵鷹的谷毛唯嘉本季攻守數據全面成長，拿下年度進步獎。圖／PLG提供

谷毛唯嘉本季稱職扮演好獵鷹指揮塔的角色，除了帶領球隊在場上攻守更加流暢之外，得分從上季10.4分進步到本季13.2分，助攻從上季5.7助攻進步到本季6.5助攻，進而拿下年度助攻王。此外，谷毛唯嘉的⼆分球命中率、三分球命中率都有明顯進步，幫助他在年度進步獎票選中，26張選票拿到12張5分、以總分 89分獲選年度進步獎。