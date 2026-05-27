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籃球／賀家兄弟婉拒世界盃資格賽 賀丹不排除返台打職籃

中央社／ 台北27日電
賀博（左）、賀丹（右）。 聯合報系資料照
賀博（左）、賀丹（右）。 聯合報系資料照

中華男籃將在世界盃亞洲區資格賽第3階段分別迎戰韓國、中國，不過「賀家兄弟」賀丹賀博已經婉拒邀請，其中哥哥賀丹準備投身職業舞台，甚至不排除返台打球。

2027世界盃男籃亞洲區資格賽的預賽階段，中華男與日本、中國及韓國被分在同組，依照賽制各隊將各打1次主場、1次客場，而中華男男籃目前以1勝3負暫居分組墊底，接下來將飛往韓國準備7月3日面對地主韓國、7月6日對戰中國的賽事，尋求擠進分組前3名、晉級第2輪的機會。

不過，去年幫助中華男隊重返亞洲盃8強的台美混血「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博（RobertHinton），結束全美大學體育聯盟（NCAA）賽季後，這次選擇婉拒國家隊邀約。

賀博向中央社記者表示，與哥哥賀丹非常珍惜過去連續3年回到台灣打瓊斯盃的時光，加上兩人在去年亞洲盃都留下難忘回憶，並允諾未來仍有機會披上國家隊戰袍，「想特別向這3年支持、為我們加油的人說聲謝謝。」

視美國職籃NBA為目標的賀博，菜鳥球季就榮膺常春藤聯盟最佳新秀，上季扛下更多責任後，各項數據持續成長，甚至躋身年度第1隊。賀博提到想利用暑假精進自身技術，同時專注於恢復，期許進入大三賽季再次繳出突破性成績。

另外，確定拿到常春藤聯盟康乃爾大學畢業證書、現年22歲的賀丹，則準備挑戰職籃舞台，除了在美國尋求機會外，也不排除返台打球，他表示很興奮追尋成為職籃球員的兒時夢想，將在這個夏天全力以赴，希望為邁向人生新篇章做好萬全準備。

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