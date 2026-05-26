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TPBL／高柏鎧先發濺血 夢想家退國王扳平冠軍賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高柏鎧總冠軍賽首度上陣。圖／TPBL提供
高柏鎧總冠軍賽首度上陣。圖／TPBL提供

TPBL總冠軍賽今天進行第2戰，首戰1分遭逆轉的福爾摩沙夢想家變陣迎敵，「阻攻王」高柏鎧先發出賽，霍爾曼替補貢獻22分、10籃板，助隊幾乎領先整場，最終以99：90守護主場，將7戰4勝制的系列賽扳平成1比1。

首戰沒登錄的高柏鎧今天回到先發名單，首節貢獻5分，搭配霍爾曼替補攻下8分，首節取得28：20領先。第二節夢想家在班提爾、蔣淯安聯手下再拉出13：4攻勢，領先擴大到兩位數，半場握有50：39領先。

國王第三節在杰倫發揮下縮小比分，但夢想家在霍爾曼、班提爾聯手要仍穩住領先，第四節高柏鎧再固守禁區，率隊一路維持優勢下以99：90扳平戰局。

國王第一戰狂轟41分的杰倫，今天15投僅5中拿12分，夢想家主力後衛蔣淯安透露，關鍵就是執行教練的要求，但詳情不能多說，「就像我們發揮出來的那樣，今天防守上給他多一點壓力，拿下這場比賽勝利是最重要的。」

今天高柏鎧和國王蘇士軒卡位發生衝突，高柏鎧還臉頰濺血，場面一度緊張，今天攻下13分、5助攻的蔣淯安賽後場中受訪說：「不管遇到什麼狀況，告訴自己、告訴隊友，一定要冷靜下來，不要因為當下情緒影響隊伍，專注在比賽才是最重要的。」

高柏鎧18分、8籃板，霍爾曼22分、10籃板，班提爾16分、12籃板、9助攻、4抄截「準大三元」；國王以沃許本16分最高，呂政儒13分，杰倫和李愷諺各12分。

系列賽第3戰將轉戰國王主場新莊體育館，星期五晚上7點開戰，第4戰星期日下午5點登場；由於系列賽1比1平手，確定至少有第5戰，將於下周二晚上7點回到夢想家台中主場進行。

高柏鎧 籃球

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