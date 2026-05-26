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PLG／關鍵時刻狂下三分雨 富邦勇士退獵鷹搶先聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士擊敗獵鷹系列賽2：1聽牌。圖／PLG提供
富邦勇士擊敗獵鷹系列賽2：1聽牌。圖／PLG提供

PLG季後賽第三戰今天移師到台南成功大學舉行，地主台鋼獵鷹與台北富邦勇士也展開激勵拉鋸戰，其中富邦勇士在比賽最後一分鐘靠著前一場錯失絕殺出手的揚科維奇投進決勝三分球，最終就以91：83在客場搶下重要一勝，系列賽以2：1聽牌。

富邦勇士與獵鷹連續兩年在季後賽碰頭，並在前兩場比賽打完後各拿下一勝，其中富邦勇士前一場比賽在主場一度有機會逆轉取勝，不過揚科維奇卻錯過最後一擊三分球出手機會，讓獵鷹以1分差距帶走勝利，成功將系列賽扳平。

而兩隊今天則是移師到成功大學進行第3戰，並且再度打出一場激烈拉鋸戰，上半場作客的富邦勇士就火力全開，尤其是在系列賽首戰猛轟45分改寫季後賽單場得分紀錄的古德溫，上半場就投進4記三分球拿下18分，幫助球隊取得53：44領先。

易籃後，獵鷹在防守端加壓，讓富邦勇士在第三節單節僅投進3球、拿下11分，反觀獵鷹在谷毛唯嘉與飛鬥士單節進帳13分，比起富邦勇士團隊多拿下2分領軍下，打出單節24：11的攻勢逆轉戰局。

但第四節富邦勇士攻勢再起，開節拉出一波7：0攻勢再度要回領先，但獵鷹前一場比賽遭到驅逐出場的洋將翟蒙也挺身而出，帶領獵鷹在比賽最後3分半鐘再度取得6分領先。

不過富邦勇士在比賽最後3分鐘吹起反攻號角，洪楷傑、林志傑、揚科維奇連續投進3記三分球，富邦勇士在比賽最後一分鐘又反取得4分領先，獵鷹最終也未能再縮小分差，讓富邦勇士以8分差距帶走勝利，系列賽取得2：1聽牌優勢。

富邦勇士今天以古德溫拿下23分表現最佳，霍力飛則有14分、10籃板，揚科維奇17分，獵鷹則以翟蒙26分最佳，陳范柏彥13分。

富邦 PLG 台鋼 籃球

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