SBL／從交流到冠軍關鍵 高承恩在裕隆找回被需要的價值

今年SBL總冠軍賽第5戰，高承恩成為裕隆封王關鍵人物，全場6投6中，包含3記三分球，罰球4罰全中，以百分之百命中率攻下全場最高的19分，幫助裕隆以75比69擊敗凱撒基隆黑鳶，系列賽3比2奪下年度總冠軍，也寫下SBL史上第二 4連霸紀錄。

交流成轉折 高承恩意外走向裕隆舞台

從選秀落選、國王時期等待機會，到短暫轉往台鋼獵鷹，高承恩的職業初期走得並不容易。真正讓他重新找到舞台的轉折，是一次突如其來的「交流」。當時他才剛在台鋼獲得機會，甚至在比賽中連進兩記三分球，原以為有望慢慢進入輪替，沒想到下一週便接到轉往裕隆納智捷籃球隊的通知。

高承恩回憶，當時事情來得很快，幾乎沒有太多思考與選擇的空間，他只能從台南打包北上。第一時間，他難免感到意外，也不太理解為什麼會是自己被交流。但回頭看，那次突如其來的安排，反而成為他職業生涯的重要轉折，讓他在裕隆重新找到能夠發揮的位置。

從不習慣到被需要 高承恩在裕隆找到舞台

高承恩(2號)在裕隆找到舞台。 中華籃協提供

剛來到裕隆時，高承恩其實並不習慣。新的球隊環境、隊友，加上當時陣容正處於變動期，對他來說，一切都像是重新開始。不過，適應之後，他慢慢發現，來到裕隆並不是壞事。

過去在國王、台鋼時期，高承恩都曾面臨上場時間有限的問題；而裕隆給他的，正是球員最需要的舞台。高承恩認為，來到裕隆最大的不同，就是「這裡給我機會上場，讓我可以發揮自己的能力。」經歷過等待與不確定，他更明白，穩定出賽不是理所當然。來到裕隆後，他不再只是等待機會，而是學會把每一次上場時間，都變成自己的累積。

在裕隆找回單純打球的快樂

在裕隆找回單純打球的快樂 高承恩提供

高承恩表示，自己其實對裕隆並不陌生。從小就知道裕隆是台灣籃壇具有歷史與代表性的球隊，也曾關注過這支隊伍；高中時期，他也曾到裕隆位於頂樓的訓練場練球，只是當時的他沒有想過，有一天自己會真正穿上裕隆球衣，成為這支球隊的一員。

對高承恩來說，裕隆最吸引他的地方，是讓他重新回到籃球本身。經歷過選秀落選、外界關注、國王時期等待與台鋼短暫停留後，他更珍惜這份單純。

高承恩指出：「來這邊就是很單純打球。給你機會，就是上場表現自己，沒有其他事情需要去關心。」在裕隆，他要做的事情很清楚：練球、比賽，然後把握每一次上場機會。

裕隆穩定照顧 讓球員安心打球

高承恩認為裕隆穩定照顧 ，讓球員安心打球。 高承恩提供

除了上場機會，高承恩也感謝裕隆給球員穩定的生活照顧。他提到，球隊的訓練環境、宿舍安排與生活品質都相當完善，球員住在宿舍，樓上就是練球場，移動方便，生活機能也好，加上球團時常安排供餐，讓球員能少一點生活瑣事，多一點專注在訓練與比賽。

高承恩表示：「我覺得自己很幸運，吃得好、住得好，也被照顧得很好。」他特別提到，裕隆球團執行長相當照顧球員，給了大家穩定且安心的環境。對他而言，這些支持讓球員能專心打球，也讓他更覺得，來到裕隆是一段意外卻幸運的轉折。

後衛群各有專長 高承恩在競爭中找到互補

球隊中後衛群各有專長 ，高承恩在競爭中找到互補。 高承恩提供

來到裕隆後，高承恩逐漸找到自己的位置。雖然裕隆後場人手充足，包含林仕軒、林明毅、王翊帆等人都能分擔控球與外線火力，但他並不把競爭視為壓力，反而認為每個人都有不同專長能在球場上互補。

高承恩認為：「我們四個人都有不同的專長。雖然我跟王翊帆比較像，都是投外線比較多，但在球場上分工清楚。」高承恩表示，教練團願意嘗試不同後衛組合，不會因為身材較小就限制他們同時上場，這對他來說是一種信任，也是一種機會。和隊友搭配的過程中，他也享受彼此互相幫助、一起完成任務的感覺。

高承恩眼中的低調 功臣林仕軒

高承恩認為，林仕軒是一名有能力卻相當低調的球員，雖然不常成為外界焦點，但在裕隆球隊中扮演著重要角色。 中華籃協提供

談到裕隆隊友，高承恩特別提到林仕軒。他認為，林仕軒是一名有能力卻相當低調的球員，雖然不常成為外界焦點，但在球隊中扮演著重要角色。高承恩認為：「他是有能力的，只是很默默做自己的事情。」他形容，林仕軒就像裕隆的「默默功臣」，話不多、低調，但只要教練交代任務，他總是盡力完成。

「你給他一個任務，他真的都會做好。」在高承恩眼中，這樣的球員對球隊非常重要。不是每個貢獻都會立刻被看見，但一支球隊要走得遠，正需要這些願意把角色做好默默支撐團隊的人。

關鍵時刻挺身而出 高承恩更在意球隊贏球

關鍵時刻挺身而出，高承恩更在意球隊贏球。 高承恩提供

過去兩季，裕隆在冠軍戰關鍵時刻，都曾看見高承恩挺身而出。尤其在最後一場決勝階段，他總能用外線火力與穩定表現，為球隊注入重要能量。

被問到是否意識到自己今年在關鍵戰有亮眼發揮，高承恩沒有把自己放在英雄位置上。他認為，那不是刻意安排，也不是一定要在某個時刻跳出來，而是專注在比賽當下，做好球隊需要他完成的事情。

高承恩表示：「就是專注在球場上。」他也坦言，系列賽不可能每一場都打得理想，表現不好時，他也會悶、會難過，但現在的他已經不像過去那麼執著個人數據。

他說：「一兩場表現不好，我覺得都是正常的，不可能每一場都很順。」對現在的高承恩來說，贏球比個人表現更重要。即使自己得分不多，只要球隊能贏，他仍然會感到開心，因為勝利是屬於整支球隊的喜悅。

今年奪冠壓力更大 高承恩感受真正決戰

今年奪冠壓力更大，高承恩(2oebq )感受真正決戰。 中華籃協提供

談到去年與今年兩次奪冠的差異，高承恩坦言，今年的感受明顯更深，也更有參與感。第一次奪冠時，他因為受傷，並沒有真正參與到冠軍戰的場上競爭，因此雖然也跟著球隊一起享受榮耀，但投入感相對沒有那麼強。

去年裕隆在冠軍戰過程中打得較為順利，系列賽很快就取得優勢，整體壓力也沒有今年這麼沉重。他說：「去年比較沒有壓力，因為我們取得領先後，心態上比較放鬆。」

高承恩表示，今年完全不同，系列賽一路打到第五戰，每一場都充滿壓力。只要自己站上球場，就會很清楚感受到，必須為球隊做出貢獻，不管是得分、防守，還是穩住場上節奏，都不能有太多鬆懈。

他說：「今年比較有參與感，每一場壓力都很大。」尤其對手陣中有多名具職業經驗的球員，不只進攻能力強，關鍵時刻的把握度也很高，讓裕隆一路面臨嚴峻挑戰。

高承恩坦言，當對方在關鍵時刻連續命中投籃時，自己在球場上也會緊張：「你會覺得對手實力堅強，但很快又要把自己拉回比賽裡。」

也正因為如此，今年這座冠軍對高承恩而言特別有重量。那不是一路順風的勝利，而是在壓力、拉鋸與關鍵回合中，全隊撐下來的結果。

不再急著證明自己 高承恩在裕隆找到真正舞台

不再急著證明自己，高承恩在裕隆找到真正舞台。 高承恩提供

從選秀落選職業初期上場時間有限，到輾轉來到裕隆，高承恩經歷過不同階段的考驗。外界曾質疑過他，也曾把焦點放在他的低潮上，但如今在裕隆逐漸找到位置後，對高承恩來說，最重要的是終於擁有一個能夠發揮的舞台。也希望透過自己的表現幫助球隊贏球，讓家人看見他站在球場上的努力。

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