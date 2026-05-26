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東超／PLG獨攬3席參賽權洗牌 TPBL回應：先專注冠軍賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL目前僅新北國王征戰東超。圖／EASL提供（資料照） 曾思儒
TPBL目前僅新北國王征戰東超。圖／EASL提供（資料照） 曾思儒

東亞超級聯賽（EASL）參賽權今天傳出大洗牌，PLG宣布旗下桃園璞園領航猿、台北富邦勇士及台南台鋼獵鷹3隊，已正式取得2026-27賽季的東超參賽資格，成為台灣唯一參與東超的職籃聯盟，且聯盟4隊就有3隊參賽，此舉不僅引發球迷熱議，也讓台灣另一職籃陣營TPBL是否就此無緣東超舞台，成為關注焦點。

過去兩季東超聯賽，TPBL皆由奪冠的新北國王隊（含前身PLG時期）出征，不過新賽季PLG一口氣包辦3個席次，除連兩屆參賽的領航猿外，老牌勁旅勇士與首度參戰的獵鷹也將攜手登台，獵鷹更規劃在台南成大與高雄鳳山打造「雙主場」迎敵，展現強烈企圖心。

面對東超參賽權遭PLG「獨攬」的局面，TPBL是否還有轉圜餘地？TPBL副秘書長程柏仁今天低調回應，「現階段聯盟專注在自己的冠軍賽，請球迷靜候，有消息會第一時間分享。」兩大聯盟在本土賽事之外的國際外交戰正式打響，後續是否仍有變數，考驗著雙方陣營的協調與佈局。

TPBL PLG 富邦 籃球

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