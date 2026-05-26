EASL／勇士、獵鷹也加入 PLG三隊出征東超寫紀錄

東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，2026-27賽季將由3支P. LEAGUE+球隊參賽，台北富邦勇士與台鋼獵鷹隊將加入已率先取得資格的桃園璞園領航猿，寫下聯盟史上首次單季由3支PLG球隊征戰東超的紀錄。

作為東超自 2023 年主客場賽制正式啟動以來的創始合作聯盟之一，PLG長期展現高度競爭力，在東超前三個賽季中，每年皆有至少一支PLG球隊晉級季後賽，成為賽事高水準競爭的重要推手。考量到PLG球隊在場上的穩定表現，以及球迷於東超舞台展現的高度熱情，參加EASL的球隊從2支球隊擴增到3支，可說是水到渠成的發展。

東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示，PLG從東超創立之初便一路同行，旗下球隊也持續證明自己具備亞洲頂尖競爭力，「P. LEAGUE+ 能擴編至3支參賽球隊，是多年來穩定競爭實力與熱情球迷支持共同累積的成果。我們為這段合作關係一路以來的發展感到自豪，也期待3支P. LEAGUE+球隊在2026-27賽季帶來更多精彩表現。」

PLG執行長陳建州表示，東超這些年來為亞洲籃球帶來巨大的突破與創新，所締造的成就與貢獻有目共睹，「在此我要感謝東超對PLG的肯定，新球季起將有3支PLG球隊參與東超賽事，這一切都很榮幸雙方在從零開始的階段就建立起良好的夥伴關係。」

「未來我們將持續深化與東超這樣的合作模式，一起致力提升亞洲籃球，最後，再次感謝東超對PLG的肯定。」陳建州說。