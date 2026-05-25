SBL／走過傷病與選秀落選 高承恩在等待中學會重新出發

裕隆集團籃球隊後衛高承恩的籃球起點，源自花蓮部落裡一段單純的童年記憶。小時候，他看著哥哥們在球場上奔跑、投籃，只覺得打籃球很帥很好玩，當時的他還沒想過，這項運動日後會成為他人生最重要的道路。

國小三年級時，原本規定四年級才能加入校隊，但他因下課打球展現出的潛力被教練相中，破格提前進入籃球隊。那時的高承恩沒有太多遠大目標，只是單純享受和朋友一起打球的快樂。回望那段時光，他形容那是「最純粹的籃球起點」。

從脫韁野馬到懂得收放 高承恩在能仁學會成熟

離開花蓮北上求學，是高承恩第一次真正離開熟悉環境，也讓他開始意識到，籃球不只是興趣，而可能成為未來職業。回顧成長歷程，他認為高中階段對自己影響最深。在能仁家商時期，他遇見林正明教練，不只學會打球，也學會做人與面對期待。高承恩坦言，年輕時有表現難免會驕傲，是教練不斷提醒他保持分寸。林正明曾形容他像「脫韁的野馬」，需要奔放，也需要被控制。高承恩笑說，教練像是想抓住他，卻又不能讓他太悶。

健行科大遇見劉孟竹 高承恩學會自由背後的責任

健行科大後在劉孟竹(右)教練帶領下，高承恩開始學會為自己負責。 高承恩提供

如果說高中讓高承恩建立籃球觀念與紀律，那麼進入健行科大後，在劉孟竹教練帶領下，他開始學會另一件事——為自己負責。

相較於高中時期較嚴格緊密的管理，大學給了球員更多自由，也代表球員必須更成熟地面對選擇。高承恩坦言，劉孟竹教練帶給他的最大影響，不只是戰術與技術，而是讓他明白，球員長大之後，不能永遠等著別人提醒。他說：「到了大學，你要為自己做的事情負責，不管場上、場下其實都一樣。」

剛進健行科大時，高承恩仍延續得分後衛角色，大一、大二身邊有學長帶領，壓力相對沒那麼沉重。他當時只想把握每一次上場機會，把自己的表現打出來。也正是在這個階段，他逐漸理解，自由不是放鬆而是更高層次的自我管理。

傷病讓他停下腳步：學會用更聰明的方式留在場上

傷病讓高承恩停下腳步，學會用更聰明的方式留在場上。 高承恩提供

大學時期，傷病成為高承恩籃球路上的重要轉折。他曾因大腿挫傷錯過八強賽，但真正讓他刻骨銘心的，是後來的十字韌帶斷裂。當時的他正嘗試從得分後衛轉型為控球後衛，原本有機會累積更多一號位經驗，卻在關鍵階段受傷。

「那時候真的會覺得很倒楣，為什麼在這種時候受傷，而且還是這麼大的傷。」高承恩感嘆道。開刀後的第一個月，是他最難熬的復健期。原本習慣在球場馳騁的他，只能躺在床上反覆做著抬腳放下的枯燥動作。但這段「停下來」的日子，也讓他重新思考打法。受傷前，他靠的是衝勁，不管禁區多高都敢往內切；受傷後，他學會了觀察防守、判斷局勢。傷病帶走了他的無所畏懼，卻換來了更成熟的節奏感，讓他懂得用更聰明的方式留在球場上。

從期待到落選 高承恩在關注裡學會消化失落

高承恩(右)最初參加職籃選秀。 高承恩IG

傷病改變了高承恩的打法，也讓他重新理解身體與籃球的關係；但真正讓他面對職業籃球現實考驗的，是 2022 年投入 PLG 選秀那一年。以學生時期累積的資歷、國手背景與外界期待來看，他原本被認為有機會踏上職業舞台，然而最終未獲球隊青睞，對他而言是相當沉重的打擊。

談起那段經歷，高承恩坦言：「一定會難過。」回頭看當時的決定，他也曾感到後悔。一般球員投入選秀，通常會盡可能報名不同聯盟，替自己爭取更多選擇，但當時的他只選擇一個舞台，沒有把所有可能性打開。他說：「後來很多人也問我，為什麼不三個聯盟都去試看看？至少在某個聯盟被選到，還有選擇。」

對高承恩而言，落選最難受的不只是沒有被選上，還有落選後外界大量的關注與討論。許多關心與安慰雖然出於善意，卻也讓他一次次被提醒落選的事實。他很感謝那段時間幫助、鼓勵過他的人，只是當時的他更需要空間，慢慢消化失落。那段經歷也讓他明白，職業籃球不只是實力考驗，更是心理狀態與等待機會的考驗。

國王時期學會等待：高承恩在有限機會中累積自己

高承恩曾效力新北國王隊。 高承恩IG

選秀落選後不久，高承恩受邀參加 PLG 跨聯盟相關賽事，這個機會讓他重新感受到自己仍能站上舞台。「收到消息的時候，就覺得好像又有機會了，我要去表現。」之後，他獲得新北國王延攬，正式靠近職業舞台。當時他以練習生身份加入。

在國王時期，高承恩面臨上場機會有限的挑戰，但他選擇把自己定位成學習者。身為第一年進入職業環境的新秀，他知道前面有許多經驗豐富的前輩，自己需要時間等待與準備。

高承恩表示：「我就是一個年輕球員，就是去學習，看前輩、學長怎麼準備。」雖然打不到球讓他不快樂，但國王隊內生活並非全然低潮。學長們私下會照顧年輕球員，甚至李愷諺學長會送球鞋給他，讓他感受到職業球隊裡的人情味。回頭看那段日子，高承恩坦言，除了上場時間不多之外，其他其實都還算不錯。

劉孟竹再次伸手 高承恩在台鋼尋找新定位

高承恩曾短暫正式加盟台鋼獵鷹。圖／台南台鋼獵鷹提供

離開新北國王後，高承恩曾短暫轉往台鋼獵鷹，雖然停留時間僅約半年，卻是他職業生涯中另一段重要轉折。這次機會，來自大學時期熟悉的劉孟竹教練邀請。

對高承恩而言，劉孟竹不只是曾經帶領他的教練，更是一位真正了解他打法與特質的人。從健行科大時期開始，劉孟竹便熟悉他的進攻節奏，也理解小個子後衛在場上該如何發揮優勢。高承恩坦言，當時願意相信這個選擇，很大原因是他相信劉孟竹知道如何使用自己。

高承恩說，「他真的很照顧自己的球員。後來他又找我去，我其實滿開心的。」那段時間他很感謝劉孟竹教練的提攜，也謝謝對方在自己仍在尋找職業定位時，願意再給他機會相信他的能力。即便後來雙方沒有真正長時間合作，這份信任與照顧，對他來說仍然很重要。

不過，回到熟悉體系並不代表一切順利。來到台鋼後，高承恩仍面臨上場機會與位置競爭，加上陣中已有位置相近的隊友，也讓他再次感受到職業舞台上角色重疊的現實。

過去學生時期，高承恩常與固定隊友被放在同一個框架裡比較，也因角色分工，多半被安排在二號位。但進入職業後，他更希望自己能真正往一號位發展，不只是得分，而是學會控球、組織、判斷節奏，成為能帶動球隊的人。

這段短暫的台鋼經歷，讓高承恩更清楚，自己不是害怕競爭，而是需要一個能累積比賽、完成轉型，也真正讓自己成長的位置。

短暫台鋼經歷 高承恩看清職業定位

高承恩協助裕隆隊打出漂亮的一仗。 高承恩提供

過去學生時期，高承恩常與固定隊友被放在同一個框架裡比較，也因角色分工，多半被安排在二號位。但進入職業後，他更希望自己能真正往一號位發展，不只是得分，而是學會控球、組織、判斷節奏，成為能帶動球隊的人。

台鋼這段時間雖然短暫，卻讓高承恩更清楚看見自己的處境。他不是害怕競爭，也不是不能等待，而是明白，如果想在職業舞台真正站穩腳步，就必須找到一個能累積比賽、完成轉型，也讓自己重新被需要的位置。

從選秀落選，到國王時期的等待，再到台鋼短暫尋找定位，那些沒有上場的日子、必須獨自吞下失落的時刻，都讓高承恩學會把情緒收起來，也學會在看不見機會的時候，仍然把自己準備好。

他不是沒有低潮，也不是沒有懷疑過自己，只是一次又一次的轉折，讓他更明白職業籃球的現實：機會不一定會在最期待的時候出現，但準備好的人，才有可能在下一次被看見。只是當時的高承恩還不知道，下一個人生轉折，會來得如此突然。

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