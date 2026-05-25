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PLG／卡米諾斯年度教頭3連霸 勇士蟬聯年度主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
卡米諾斯完成年度教練3連霸。圖／PLG提供
卡米諾斯完成年度教練3連霸。圖／PLG提供

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度教練、年度GM及年度主場，桃園璞園領航猿總教練卡⽶諾斯3度率隊拿下例⾏賽龍頭，完成年度教練3連霸，年度GM也由領航猿的董事長李忠恕及其團隊獲得，年度主場由臺北富邦勇⼠蟬連獎項。

連續3年率領球隊拿下例行賽第1的卡⽶諾斯，本季更是幫助領航猿拿下21勝3敗、勝率超過8成8的亮眼成績，同時也創下單季主場全勝的聯盟紀錄，讓卡⽶諾斯在26張選票中拿下25張5分、以總分128分完成年度教練3連霸。

本季要挑戰總冠軍2連霸的領航猿，休賽季期間李忠恕董事⻑及其團隊整軍備戰，除了完整留下整個總冠軍班底之外，還找來阿提諾加盟厚植球隊戰力，雖然季中面對桃園市立綜合體育館整修需要主場遷移，但在整個領航猿團隊合作之下，還是帶給猿迷滿滿的主場價值氛圍感，這樣優質的團隊讓領航猿團隊在30張選票（含4張GM 選票）中拿下27張5分、以總分134分拿下本季的年度GM。

臺北富邦勇⼠持續以⾼規格致⼒打造職業規格賽事、推動主場經營為使命，本季在傳奇球星林志傑的引退賽更是用心打造，除了早在1年前就預約台北小巨蛋檔期向林志傑致敬之外，林志傑的引退賽2天共吸引約2.7萬名球迷進場，場場滿座之外創下票房與周邊商品銷售超過5000萬元的紀錄，搭配其它精采的主題週活動，本季勇⼠例⾏賽進場總⼈數⾼達82972位，每場平均吸引6914名球迷進場，較去年成長18%、更是連續6年進場⼈數⾼居聯盟第⼀。本季主場亮眼的表現，讓勇⼠在年度主場票選的記者投票（得票率56.6%）及球迷投票（得票率 76.3%）均領先各隊，最後以總得票率66.4%完成年度主場2連霸。

年度主場由臺北富邦勇士蟬連獎項。圖／PLG提供
年度主場由臺北富邦勇士蟬連獎項。圖／PLG提供

年度GM由領航猿的董事長李忠恕及其團隊獲得。圖／PLG提供
年度GM由領航猿的董事長李忠恕及其團隊獲得。圖／PLG提供

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