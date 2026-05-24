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TPBL／全場只拿3分 奧帝成國王贏球功臣自嘲

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
奧帝全場只拿3分但在最關鍵的時刻。圖／TPBL提供
奧帝全場只拿3分但在最關鍵的時刻。圖／TPBL提供

今年賽季結束將高掛球鞋的新北國王洋將奧帝，今天總冠軍賽首戰6投盡墨，但最後1.2秒完成關鍵3罰，助隊從2分落後到1分逆轉，最終驚險以91：90力退主場的福爾摩沙夢想家，在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌，他賽後也自嘲，罰球是能為球隊貢獻的事情。

今天替補出賽18分鐘的奧帝指著數據提到，今天自己各項數字都是個位數，罰球是最能幫助球球隊的事情，拿下4籃板、1助攻、1抄截、1失誤的他說：「至少我可以做到這件事。」他透露過去在義大利打球也曾有罰球致勝的經驗，「不管球場聲音再吵，我對自己有信心。」

奧帝今天只拿3分，就是最後逆轉的3分，他坦言當然希望自己命中率能拉高，但就是一場表現不好的比賽，希望第二戰可以找回狀態。

國王總教練「小胖」洪志善肯定今天兩隊都打出場精彩的比賽，自家球員克服上半場三分球16投僅1中低潮，下半場找回手感。「胖總」也特別點名洋將杰倫，不但轟下破聯盟總冠軍賽紀錄的41分，最後一擊在被包夾下找到有空檔的奧帝，儘管奧帝前面6投0中，杰倫仍相信隊友，做出正確選擇。

例行賽僅排第5的國王，季後挑戰賽連勝2場淘汰新北中信特攻，前一輪再扳倒龍頭雲豹，今天再度上演「下剋上」，洪志善不諱言首勝的關鍵，「很重要，當然很重要，等於把主場優勢帶回來，不會帶著那麼沈重的心情打第二戰，連續兩個系列賽都是先拿到客場勝利，對球員來說包袱不會那麼重。」他也提到，第二戰肯定也難打，將做很多調整，策略、人員都會再調配。

洪志善 義大利 籃球

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