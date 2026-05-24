快訊

觀光客禮貌在哪？日本店員列團客常見狀況：被台灣客人搞瘋

台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

「台大五姬」陳匡怡淡出演藝圈10年！轉行餐飲超狂身分鬆口談復出

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／最後6.9秒兩罰失手 蔣淯安：這場輸在我身上

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家後衛蔣淯安扛起輸球責任。圖／TPBL提供
夢想家後衛蔣淯安扛起輸球責任。圖／TPBL提供

TPBL總冠軍賽今天點燃戰火，主場迎敵的福爾摩沙夢想家最後21秒握有2分領先，但最後6.9秒當家後衛蔣淯安兩罰失手，接續1.2秒犯規更讓新北國王洋將奧帝獲得3罰機會，奧帝3罰都命中助國王以91：90逆轉帶走勝利，讓蔣淯安賽後直言「輸在我完全沒有問題」。

蔣淯安季後賽首輪4戰場均有16.8分表現，但今天10投3中只拿7分，其中4罰僅1中，連國王總教練洪志善都說，沒預想蔣淯安最後兩拉會失手，他說：「怎麼可能預想到小安兩罰不進，我認識的小安是很穩定的球員，場邊只能祈禱他不進。」

進攻表現不及上一輪，蔣淯安提到，今天擔負防守國王後場主將林書緯的責任，勁量把力氣放在防守，但關鍵時刻沒把握機會，「輸在我完全沒有問題，最後裁判是很好的判決，沒問題。」他提到國王底線還有球員，自己想阻斷奧帝的傳球路線，最後1.2秒的確有犯規，「這場輸在我身上，希望下一場可以贏回來。」

談到最後兩罰，蔣淯安沒特別解釋，「就是沒中，我的問題。」他坦言知道要罰球，一直在等裁判看剩餘時間，但等待不是沒罰進理由，「沒罰進就是我的責任，第一球大力一點，第二球刻意放輕，還是沒進。兩罰不進還犯規，完完全全是在我的身上。」

奧帝最後1.2秒在落後2分下3罰俱中，蔣淯安苦笑說，自己當時狀況壓力也不會有奧帝大，沒罰進就是個人問題，沒有其他太多理由。

第一年接下夢想家兵符的簡浩強調，仍相信蔣淯安，「那幾波防守他沒抄到球，也沒後面的機會，他在場上我很放心。」他也正向說，今天讓國王洋將杰倫轟下41分，但球隊只輸1分，接續系列賽會想辦法讓杰倫「打得比較辛苦」，對夢想家仍有充足信心。

洪志善 蔣淯安 籃球

延伸閱讀

TPBL／奧帝最後1.2秒致勝3罰 國王「下剋上」冠軍賽開紅盤

NBA／溫班亞瑪超狂41分、24籃板 馬刺西冠首戰2OT扳倒雷霆

PLG／首戰慘輸27分不氣餒 獵鷹教頭：總比輸3場10分好

NBA／卡盧索替補轟31分加8顆外線平紀錄 談防守斑馬：要讓對手不舒服

相關新聞

TPBL／全場只拿3分 奧帝成國王贏球功臣自嘲

今年賽季結束將高掛球鞋的新北國王洋將奧帝，今天總冠軍賽首戰6投盡墨，但最後1.2秒完成關鍵3罰，助隊從2分落後到1分逆轉，最終驚險以91：90力退主場的福爾摩沙夢想家，在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌，他賽後也自嘲，罰球是能為球隊貢獻的事情。

TPBL／最後6.9秒兩罰失手 蔣淯安：這場輸在我身上

TPBL總冠軍賽今天點燃戰火，主場迎敵的福爾摩沙夢想家最後21秒握有2分領先，但最後6.9秒當家後衛蔣淯安兩罰失手，接續1.2秒犯規更讓新北國王洋將奧帝獲得3罰機會，奧帝3罰都命中助國王以91：90逆轉帶走勝利，讓蔣淯安賽後直言「輸在我完全沒有問題」。

TPBL／奧帝最後1.2秒致勝3罰 國王「下剋上」冠軍賽開紅盤

TPBL總冠軍賽今天在台中點燃戰火，尋求衛冕的新北國王隊克服最多11分落後，下半場在洋將杰倫瘋狂的外線攻勢下一度反超比分，但主場迎敵的福爾摩沙夢想家最後37秒靠洋將班提爾打進追平球，蔣淯安關鍵時刻更抄掉杰倫的球，最後21秒快攻放進超前球，但蔣淯安最後6.9秒兩罰失手後1.2秒還被吹犯規，讓國王洋將奧帝3罰俱中，以91：90逆轉搶下7戰4勝制系列賽的首勝。

PLG／領航猿陳將双攻守全面 獲選5月最有價值球員

效力於台灣職籃PLG桃園璞園領航猿的陳將双，在5月份靠著12.8分、5.8籃板、6.8助攻的亮眼成績單，幫助球隊取得主場...

BCL／上半場險被哥倫特打爆 領航猿逆轉晉級冠軍賽奪正賽門票

BCL東亞區資格賽今天進行4強賽程，桃園璞園領航猿在與印尼德瓦聯之戰，雖然上半場遭到前台北富邦勇士洋將哥倫特輾壓，一度落後，但下半場領航猿在防守端持續加壓，進攻端也呈現多點開花攻勢，成功逆轉戰局，最終以100：86挺進冠軍賽，並搶下BCL正賽門票。

PLG／翟蒙遭驅逐出場點燃鬥志 獵鷹主帥：不能讓裁判擊敗我們

台南台鋼獵鷹今天在季後賽第二場比賽，儘管面臨本土長人謝宗融因傷缺陣，洋將翟蒙還遭到驅逐出場的狀況，但最終他們仍是頂住壓力以1分差距險勝，賽後獵鷹總教練柯那就表示，在翟蒙出場後他就告訴球員不能這樣就被富邦擊敗、被裁判擊敗，球員也確實做出最棒回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。