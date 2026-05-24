TPBL／最後6.9秒兩罰失手 蔣淯安：這場輸在我身上

TPBL總冠軍賽今天點燃戰火，主場迎敵的福爾摩沙夢想家最後21秒握有2分領先，但最後6.9秒當家後衛蔣淯安兩罰失手，接續1.2秒犯規更讓新北國王洋將奧帝獲得3罰機會，奧帝3罰都命中助國王以91：90逆轉帶走勝利，讓蔣淯安賽後直言「輸在我完全沒有問題」。

蔣淯安季後賽首輪4戰場均有16.8分表現，但今天10投3中只拿7分，其中4罰僅1中，連國王總教練洪志善都說，沒預想蔣淯安最後兩拉會失手，他說：「怎麼可能預想到小安兩罰不進，我認識的小安是很穩定的球員，場邊只能祈禱他不進。」

進攻表現不及上一輪，蔣淯安提到，今天擔負防守國王後場主將林書緯的責任，勁量把力氣放在防守，但關鍵時刻沒把握機會，「輸在我完全沒有問題，最後裁判是很好的判決，沒問題。」他提到國王底線還有球員，自己想阻斷奧帝的傳球路線，最後1.2秒的確有犯規，「這場輸在我身上，希望下一場可以贏回來。」

談到最後兩罰，蔣淯安沒特別解釋，「就是沒中，我的問題。」他坦言知道要罰球，一直在等裁判看剩餘時間，但等待不是沒罰進理由，「沒罰進就是我的責任，第一球大力一點，第二球刻意放輕，還是沒進。兩罰不進還犯規，完完全全是在我的身上。」

奧帝最後1.2秒在落後2分下3罰俱中，蔣淯安苦笑說，自己當時狀況壓力也不會有奧帝大，沒罰進就是個人問題，沒有其他太多理由。

第一年接下夢想家兵符的簡浩強調，仍相信蔣淯安，「那幾波防守他沒抄到球，也沒後面的機會，他在場上我很放心。」他也正向說，今天讓國王洋將杰倫轟下41分，但球隊只輸1分，接續系列賽會想辦法讓杰倫「打得比較辛苦」，對夢想家仍有充足信心。