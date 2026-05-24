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TPBL／奧帝最後1.2秒致勝3罰 國王「下剋上」冠軍賽開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
奧帝全場只拿3分卻是最關鍵的逆轉3分。圖／TPBL提供
奧帝全場只拿3分卻是最關鍵的逆轉3分。圖／TPBL提供

TPBL總冠軍賽今天在台中點燃戰火，尋求衛冕的新北國王隊克服最多11分落後，下半場在洋將杰倫瘋狂的外線攻勢下一度反超比分，但主場迎敵的福爾摩沙夢想家最後37秒靠洋將班提爾打進追平球，蔣淯安關鍵時刻更抄掉杰倫的球，最後21秒快攻放進超前球，但蔣淯安最後6.9秒兩罰失手後1.2秒還被吹犯規，讓國王洋將奧帝3罰俱中，以91：90逆轉搶下7戰4勝制系列賽的首勝。

客場出戰的國王例行賽只排第5但一路闖關，今天開賽也先取得16：12領先，但夢想家在洋將湯普金斯連拿5分帶動下回敬11：2逆轉攻勢，不過國王讀秒階段先有新秀熊祥泰突破，洋將杰倫最後2.9秒再完成「3分打」，讓國王首節打完追平比數到23：23。

第二節國王在林彥廷投進追平外線後，進攻突然當機，被夢想家打出10：0攻勢，直到沃許本罰球得手才中斷國王這波超過4分鐘的得分荒。國王單節僅拿12分，半場打完夢想家取得44：35領先。

上半場三分球16投僅1中的國王，下半場火力復甦，洋將杰倫第三節三分球6投5中轟下15分，單節得分和三分球進球數都寫下TPBL總冠軍賽新猷，加上林書緯和蘇士軒也各贊助一顆三分彈，國王三節打完先將差距縮小到63：69，第四節杰倫、熊祥泰再飆外線下更讓國王76：71反超比分。

夢想家在洋將霍爾曼和班提爾聯手下先追平比分再84：83超前，但國王主力後衛林書緯先中距離破網再飆外線，個人連拿5分讓國王取得88：84領先。夢想家先靠霍爾曼2罰俱中追近差距，最後37.3秒班提爾再放進追平分，兩隊88：88打平。

悶全場的蔣淯安關鍵時刻抄掉杰倫運球，最後21秒放進超前球，國王接續杰倫追平外線也失手。但蔣淯安最後6.9秒兩罰都失手，最後1.2秒還犯規讓外線出手的奧帝出現3罰機會，奧帝3罰都命中讓國王1分超前後比出NBA勇士隊球星柯瑞招牌的「晚安」手勢。

夢想家部署最後一擊，霍爾曼找到底線空檔但有機會的「絕殺」球失手，讓國王驚險以91：90踢館成功。

國王搶下首勝，杰倫三分球12投8中轟下全場最高41分，林書緯16分，奧帝全場拿3分就是最後1.2秒的致勝罰球。

夢想家以霍爾曼24分最佳，班提爾16分、17籃板，張宗憲和湯普金斯各10分。

冠軍賽第二戰仍在夢想家主場洲際迷你蛋進行，星期二晚上7點登場。

蔣淯安 TPBL 籃球

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