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PLG／領航猿陳將双攻守全面 獲選5月最有價值球員

中央社／ 台北24日電
陳將双獲PLG 5月MVP。
陳將双獲PLG 5月MVP。

效力於台灣職籃PLG桃園璞園領航猿的陳將双，在5月份靠著12.8分、5.8籃板、6.8助攻的亮眼成績單，幫助球隊取得主場4連勝，今天獲選為PLG單月份最有價值球員（MVP）。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟今天公布5月份最有價值球員，桃園璞園領航猿的陳將双繳出單月場均12.8分、5.8籃板、6.8助攻、2.8抄截的亮眼成績，幫助球隊拿下關鍵的主場4連勝，並以主場12勝0敗成為PLG史上首支單季主場全勝的球隊。

本季加盟領航猿的陳將双，生涯首個PLG球季就打滿24場比賽，其中23場是以替補出賽，5月3日首度擔任先發，出賽42分鐘，繳出13分、10籃板、13助攻、6抄截的成績，拿下生涯首度大三元，也是本季首名完成大三元的非外籍球員。

陳將双也成為聯盟繼黃泓瀚、陳又瑋與林書豪後，第4名在例行賽完成大三元的非外籍球員，更以23歲6個月又6天，成為PLG史上最年輕完成大三元的球員。

此外，陳將双5月的兩分球命中率及三分球命中率都突破47%，搭配各項出色的攻守數據，讓陳將双在單月最有價值球員投票中，擊敗隊友李家慷、勇士洋將古德溫（Archie Goodwin），拿下月MVP。

陳又瑋 璞園 PLG 籃球

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