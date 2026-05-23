BCL／上半場險被哥倫特打爆 領航猿逆轉晉級冠軍賽奪正賽門票

BCL東亞區資格賽今天進行4強賽程，桃園璞園領航猿在與印尼德瓦聯之戰，雖然上半場遭到前台北富邦勇士洋將哥倫特輾壓，一度落後，但下半場領航猿在防守端持續加壓，進攻端也呈現多點開花攻勢，成功逆轉戰局，最終以100：86挺進冠軍賽，並搶下BCL正賽門票。

上半場印尼德瓦聯的前富邦勇士哥倫特火力全開，前兩節尚未打完就已經攻下26分，其中包括三分球6投5中，幫助印尼德瓦聯一度取得雙位數領先，不過上半場結束前，領航猿米爾納挺身而出連得6分，加上關達祐先是助攻給林正完成三分打，又在中場休息前投進壓哨上籃，幫助領航猿追到58：63。

前兩節印尼德瓦聯雖然僅有6人有得分紀錄，但哥倫特就攻下28分，伊巴拉（Joshua Ibarra）與里奧（Disi Rio）都有10分進帳。至於領航猿也有3人得分上雙，其中盧峻翔拿下全隊最高13分。

易籃後，領航猿持續展開反撲，靠著開節前4分鐘打出一波12：2的攻勢逆轉戰局，儘管印尼德瓦聯一度將差距縮小到2分差距，但米爾納又在該節最後1分鐘連得4分，幫助領航猿帶著6分領先進入第四節。

第四節領航猿李家慷在三分線外開砲後，關達祐還與米爾納上演一次精彩的空中接力爆扣配合，將領先差距逐漸擴大，反觀印尼德瓦聯卻出現進攻熄火的狀況，在第四節前8分鐘僅拿下9分，最終領航猿就以14分差距取勝，晉級到明天冠軍賽並取得BCL正賽門票。