PLG／翟蒙遭驅逐出場點燃鬥志 獵鷹主帥：不能讓裁判擊敗我們

台南台鋼獵鷹今天在季後賽第二場比賽，儘管面臨本土長人謝宗融因傷缺陣，洋將翟蒙還遭到驅逐出場的狀況，但最終他們仍是頂住壓力以1分差距險勝，賽後獵鷹總教練柯那就表示，在翟蒙出場後他就告訴球員不能這樣就被富邦擊敗、被裁判擊敗，球員也確實做出最棒回應。

獵鷹在季後賽首戰慘敗給富邦勇士，還傷了本土長人謝宗融，讓禁區戰力捉襟見肘，沒想到今天的第二戰，在首節取得領先的情況下，洋將翟蒙卻在第二節遭到驅逐出場，讓富邦勇士趁機展開反撲，甚至在下半場逆轉戰局，但最終獵鷹仍是靠著谷毛唯嘉的關鍵罰球，以1分差距取勝，將系列賽扳平。

談到球隊在一口氣少了兩位重要鋒線的情況下，仍成功扳平戰局，獵鷹總教練柯納賽後也強調，球員做出最好的回應，「在翟蒙出場後，我告訴球員不能讓富邦擊敗我們、讓裁判擊敗我們，大家要團結在一起。在季後賽上半場我們最棒、最穩定的球員被驅逐出場，就像是被打一巴掌，但我們回應的方式很棒，讓我們更渴望勝利、更團結，打出一場更好比賽。」

在少了兩位重要鋒線的情況下，獵鷹包括蓋比、麥拉倫都從板凳殺出，分別攻下13分、6籃板和18分、8籃板，柯納也點名蓋比是球隊能贏球的重要因素之一，「他為我們提供很重要能量，尤其是對霍力飛的火鍋是改變比賽的氣勢，他是我們贏球重要因素中的其中一個。」

至於今天拿下15分、8助攻的谷毛唯嘉也說：「經過前一場的輸球，我們做了一些調整，在短時間很難做太大調整，我們就是心態上準備好，把攻守都執行好，上一場輸那麼多，就是沒有做到教練要求。這場比賽從一開始攻守都有照計畫做，翟蒙出場對我們傷害很大，但很高興我們有繼續對抗、其他人有補上來，可以拿下這場比賽，這場比賽對我們很重要。」