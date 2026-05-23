快訊

畫面曝！毒駕男自撞後「急速倒車轉圈」 輾壓待轉機車姊妹1死1傷

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／翟蒙遭驅逐出場點燃鬥志 獵鷹主帥：不能讓裁判擊敗我們

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹總教練柯納。圖／PLG提供
獵鷹總教練柯納。圖／PLG提供

台南台鋼獵鷹今天在季後賽第二場比賽，儘管面臨本土長人謝宗融因傷缺陣，洋將翟蒙還遭到驅逐出場的狀況，但最終他們仍是頂住壓力以1分差距險勝，賽後獵鷹總教練柯那就表示，在翟蒙出場後他就告訴球員不能這樣就被富邦擊敗、被裁判擊敗，球員也確實做出最棒回應。

獵鷹在季後賽首戰慘敗給富邦勇士，還傷了本土長人謝宗融，讓禁區戰力捉襟見肘，沒想到今天的第二戰，在首節取得領先的情況下，洋將翟蒙卻在第二節遭到驅逐出場，讓富邦勇士趁機展開反撲，甚至在下半場逆轉戰局，但最終獵鷹仍是靠著谷毛唯嘉的關鍵罰球，以1分差距取勝，將系列賽扳平。

談到球隊在一口氣少了兩位重要鋒線的情況下，仍成功扳平戰局，獵鷹總教練柯納賽後也強調，球員做出最好的回應，「在翟蒙出場後，我告訴球員不能讓富邦擊敗我們、讓裁判擊敗我們，大家要團結在一起。在季後賽上半場我們最棒、最穩定的球員被驅逐出場，就像是被打一巴掌，但我們回應的方式很棒，讓我們更渴望勝利、更團結，打出一場更好比賽。」

在少了兩位重要鋒線的情況下，獵鷹包括蓋比、麥拉倫都從板凳殺出，分別攻下13分、6籃板和18分、8籃板，柯納也點名蓋比是球隊能贏球的重要因素之一，「他為我們提供很重要能量，尤其是對霍力飛的火鍋是改變比賽的氣勢，他是我們贏球重要因素中的其中一個。」

至於今天拿下15分、8助攻的谷毛唯嘉也說：「經過前一場的輸球，我們做了一些調整，在短時間很難做太大調整，我們就是心態上準備好，把攻守都執行好，上一場輸那麼多，就是沒有做到教練要求。這場比賽從一開始攻守都有照計畫做，翟蒙出場對我們傷害很大，但很高興我們有繼續對抗、其他人有補上來，可以拿下這場比賽，這場比賽對我們很重要。」

謝宗融 籃球 台南台鋼獵鷹

延伸閱讀

PLG／谷毛唯嘉關鍵罰球 獵鷹1分險勝富邦勇士扳平戰局

PLG／首戰慘輸27分不氣餒 獵鷹教頭：總比輸3場10分好

PLG／古德溫轟45分改寫季後賽紀錄 富邦勇士輕取獵鷹拔頭籌

NBA／溫班亞瑪超齡演出助隊聽牌 卡瑟爾讚嘆：成熟度太驚人

相關新聞

TPBL／夢想家挑戰隊史首冠 簡浩：板凳深度是最大優勢

TPBL第二季總冠軍賽即將在明天於台中洲際迷你蛋點燃戰火，地主福爾摩沙夢想家隊今年以例行賽第二種子之姿，在首輪淘汰新竹御嵿攻城獅隊後強勢晉級，將迎戰挑戰2連霸的新北國王隊，力拚隊史成軍首冠。

TPBL／不被看好的衛冕軍 國王要靠國際賽經驗拚「老五傳奇」

頂著上季冠軍光環，新北國王隊本季在TPBL的衛冕之路走得跌跌撞撞，最終僅以例行賽第5名、驚險壓線的姿態擠進挑戰賽，但他們一路下剋上淘汰新北中信特攻隊、桃園台啤永豐雲豹隊後晉級冠軍賽，距離2連霸僅差最後一哩路。

PLG／翟蒙遭驅逐出場點燃鬥志 獵鷹主帥：不能讓裁判擊敗我們

台南台鋼獵鷹今天在季後賽第二場比賽，儘管面臨本土長人謝宗融因傷缺陣，洋將翟蒙還遭到驅逐出場的狀況，但最終他們仍是頂住壓力以1分差距險勝，賽後獵鷹總教練柯那就表示，在翟蒙出場後他就告訴球員不能這樣就被富邦擊敗、被裁判擊敗，球員也確實做出最棒回應。

PLG／谷毛唯嘉關鍵罰球 獵鷹1分險勝富邦勇士扳平戰局

PLG季後賽第二戰今天繼續在台北和平籃球館舉行，首戰以大比分差取勝的台北富邦勇士卻在今天陷入苦戰，台南台鋼獵鷹在前一場傷了本土大將謝宗融後，今天第二節洋將翟蒙又遭到驅逐出場，但獵鷹靠著多點開花的攻勢仍是一路領先富邦勇士，並在末節靠著谷毛唯嘉的關鍵罰球命中，最終以98：97險勝富邦勇士，將系列賽追成1：1平手。

TPBL／夢想家暌違5年主場迎冠軍賽 前兩戰門票3分鐘售罄

TPBL福爾摩沙夢想家隊在季後賽以3：1擊敗新竹御嵿攻城獅隊，晉級總冠軍賽並握有主場優勢，24日及26日將於台中洲際迷你蛋交手新北國王隊，兩日門票開賣後3分鐘內即全面售罄。

TPBL／年度第六人入圍名單揭曉 林俊吉、霍爾曼、林信寬入列

TPBL今天公布2025-26賽季「摩曼頓TPBL年度第六人」入圍名單，包括福爾摩沙夢想家隊林俊吉、霍爾曼，以及桃園台啤永豐雲豹隊林信寬，三人從不同面向詮釋替補價值，無論是外線火力、禁區影響力或攻守串聯，皆展現「第六人」在比賽中的關鍵定位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。