PLG／谷毛唯嘉關鍵罰球 獵鷹1分險勝富邦勇士扳平戰局

PLG季後賽第二戰今天繼續在台北和平籃球館舉行，首戰以大比分差取勝的台北富邦勇士卻在今天陷入苦戰，台南台鋼獵鷹在前一場傷了本土大將謝宗融後，今天第二節洋將翟蒙又遭到驅逐出場，但獵鷹靠著多點開花的攻勢仍是一路領先富邦勇士，並在末節靠著谷毛唯嘉的關鍵罰球命中，最終以98：97險勝富邦勇士，將系列賽追成1：1平手。

例行賽排名第2、3名的富邦勇士與獵鷹，連續兩年在季後賽碰頭，首場比賽富邦勇士就以21分差距取勝，在主場拔得頭籌，反觀獵鷹不僅輸球，還在該場比賽傷了本土長人謝宗融，可說是雪上加霜。

不過今天的第二戰，獵鷹卻打出絕佳開局，首節就在飛鬥士單節猛轟12分領軍下，以26：17領先，第二節獵鷹一度將領先優勢擴大到13分，但洋將翟蒙出卻發生出肘打到卡位的洪楷傑臉部狀況，遭判違反運動精神犯規，加上第一節的技術犯規，遭到驅逐出場，也讓富邦勇士把握住機會展開反撲，在半場打完追到僅剩4分差。

易籃後兩隊一路拉鋸，富邦勇士在第四節最後8分鐘林志傑上籃得手後，洪楷傑又投進三分球，先是追到2分差距，隨後霍力飛在防守端連續賞給獵鷹球員麻辣鍋，回頭周桂羽、莫巴耶又連得4分，幫助富邦勇士在倒數5分半鐘反超前比數。

倒數2分50秒，前一場比賽猛轟45分創季後賽紀錄的古德溫上籃得手後，曾祥鈞也在籃下反勾得手，但獵鷹谷毛唯嘉連續兩波進攻製造犯規，還讓陳又瑋犯滿離場，並靠著罰球幫助獵鷹要回領先，反觀富邦勇士最後一波進攻揚科維奇在三分線外出手不進，最終獵鷹就以1分差距扳平戰局。

獵鷹今天以飛鬥士24分、15籃板表現最佳，谷毛唯嘉則拿下15分、8助攻，麥拉倫18分，陳范柏彥11分。至於勇士則以古德溫23分最佳，曾祥鈞16分，且前兩戰13次出手全都命中。