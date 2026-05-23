快訊

畫面曝！毒駕男自撞後「急速倒車轉圈」 輾壓待轉機車姊妹1死1傷

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／谷毛唯嘉關鍵罰球 獵鷹1分險勝富邦勇士扳平戰局

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹以1分差距險勝富邦勇士，將系列賽扳平。圖／PLG提供
獵鷹以1分差距險勝富邦勇士，將系列賽扳平。圖／PLG提供

PLG季後賽第二戰今天繼續在台北和平籃球館舉行，首戰以大比分差取勝的台北富邦勇士卻在今天陷入苦戰，台南台鋼獵鷹在前一場傷了本土大將謝宗融後，今天第二節洋將翟蒙又遭到驅逐出場，但獵鷹靠著多點開花的攻勢仍是一路領先富邦勇士，並在末節靠著谷毛唯嘉的關鍵罰球命中，最終以98：97險勝富邦勇士，將系列賽追成1：1平手。

例行賽排名第2、3名的富邦勇士與獵鷹，連續兩年在季後賽碰頭，首場比賽富邦勇士就以21分差距取勝，在主場拔得頭籌，反觀獵鷹不僅輸球，還在該場比賽傷了本土長人謝宗融，可說是雪上加霜。

不過今天的第二戰，獵鷹卻打出絕佳開局，首節就在飛鬥士單節猛轟12分領軍下，以26：17領先，第二節獵鷹一度將領先優勢擴大到13分，但洋將翟蒙出卻發生出肘打到卡位的洪楷傑臉部狀況，遭判違反運動精神犯規，加上第一節的技術犯規，遭到驅逐出場，也讓富邦勇士把握住機會展開反撲，在半場打完追到僅剩4分差。

易籃後兩隊一路拉鋸，富邦勇士在第四節最後8分鐘林志傑上籃得手後，洪楷傑又投進三分球，先是追到2分差距，隨後霍力飛在防守端連續賞給獵鷹球員麻辣鍋，回頭周桂羽、莫巴耶又連得4分，幫助富邦勇士在倒數5分半鐘反超前比數。

倒數2分50秒，前一場比賽猛轟45分創季後賽紀錄的古德溫上籃得手後，曾祥鈞也在籃下反勾得手，但獵鷹谷毛唯嘉連續兩波進攻製造犯規，還讓陳又瑋犯滿離場，並靠著罰球幫助獵鷹要回領先，反觀富邦勇士最後一波進攻揚科維奇在三分線外出手不進，最終獵鷹就以1分差距扳平戰局。

獵鷹今天以飛鬥士24分、15籃板表現最佳，谷毛唯嘉則拿下15分、8助攻，麥拉倫18分，陳范柏彥11分。至於勇士則以古德溫23分最佳，曾祥鈞16分，且前兩戰13次出手全都命中。

谷毛唯嘉 富邦 謝宗融 籃球

延伸閱讀

PLG／古德溫轟45分改寫季後賽紀錄 富邦勇士輕取獵鷹拔頭籌

PLG／首戰慘輸27分不氣餒 獵鷹教頭：總比輸3場10分好

NBA／亞歷山大30分助雷霆G2扳平戰局 馬刺輸球還傷哈波

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

相關新聞

TPBL／夢想家挑戰隊史首冠 簡浩：板凳深度是最大優勢

TPBL第二季總冠軍賽即將在明天於台中洲際迷你蛋點燃戰火，地主福爾摩沙夢想家隊今年以例行賽第二種子之姿，在首輪淘汰新竹御嵿攻城獅隊後強勢晉級，將迎戰挑戰2連霸的新北國王隊，力拚隊史成軍首冠。

TPBL／不被看好的衛冕軍 國王要靠國際賽經驗拚「老五傳奇」

頂著上季冠軍光環，新北國王隊本季在TPBL的衛冕之路走得跌跌撞撞，最終僅以例行賽第5名、驚險壓線的姿態擠進挑戰賽，但他們一路下剋上淘汰新北中信特攻隊、桃園台啤永豐雲豹隊後晉級冠軍賽，距離2連霸僅差最後一哩路。

PLG／翟蒙遭驅逐出場點燃鬥志 獵鷹主帥：不能讓裁判擊敗我們

台南台鋼獵鷹今天在季後賽第二場比賽，儘管面臨本土長人謝宗融因傷缺陣，洋將翟蒙還遭到驅逐出場的狀況，但最終他們仍是頂住壓力以1分差距險勝，賽後獵鷹總教練柯那就表示，在翟蒙出場後他就告訴球員不能這樣就被富邦擊敗、被裁判擊敗，球員也確實做出最棒回應。

PLG／谷毛唯嘉關鍵罰球 獵鷹1分險勝富邦勇士扳平戰局

PLG季後賽第二戰今天繼續在台北和平籃球館舉行，首戰以大比分差取勝的台北富邦勇士卻在今天陷入苦戰，台南台鋼獵鷹在前一場傷了本土大將謝宗融後，今天第二節洋將翟蒙又遭到驅逐出場，但獵鷹靠著多點開花的攻勢仍是一路領先富邦勇士，並在末節靠著谷毛唯嘉的關鍵罰球命中，最終以98：97險勝富邦勇士，將系列賽追成1：1平手。

TPBL／夢想家暌違5年主場迎冠軍賽 前兩戰門票3分鐘售罄

TPBL福爾摩沙夢想家隊在季後賽以3：1擊敗新竹御嵿攻城獅隊，晉級總冠軍賽並握有主場優勢，24日及26日將於台中洲際迷你蛋交手新北國王隊，兩日門票開賣後3分鐘內即全面售罄。

TPBL／年度第六人入圍名單揭曉 林俊吉、霍爾曼、林信寬入列

TPBL今天公布2025-26賽季「摩曼頓TPBL年度第六人」入圍名單，包括福爾摩沙夢想家隊林俊吉、霍爾曼，以及桃園台啤永豐雲豹隊林信寬，三人從不同面向詮釋替補價值，無論是外線火力、禁區影響力或攻守串聯，皆展現「第六人」在比賽中的關鍵定位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。