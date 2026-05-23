TPBL／不被看好的衛冕軍 國王要靠國際賽經驗拚「老五傳奇」

頂著上季冠軍光環，新北國王隊本季在TPBL的衛冕之路走得跌跌撞撞，最終僅以例行賽第5名、驚險壓線的姿態擠進挑戰賽，但他們一路下剋上淘汰新北中信特攻隊、桃園台啤永豐雲豹隊後晉級冠軍賽，距離2連霸僅差最後一哩路。

國王本季在歷經戰力異動後，雖然成為外界口中「不被看好」的球隊，卻在季後賽連續拉倒高順位種子，再度挺進總冠軍賽，總教練洪志善直言，球員這一路的付出值得肯定，對於冠軍賽也已經做好準備，「進入總冠軍賽後，臨場反應與調整會是關鍵，我相信兩隊都會做好準備，呈現最好的比賽內容給球迷。」

國王總經理毛加恩指出，球隊已連續4年打進總冠軍賽，這群骨幹近年在東亞超級聯賽（EASL）及BCL等國際舞台經歷了高強度洗禮，這種大賽經驗，將成為球隊爭冠的底氣，「像林書緯、李愷諺等資深球員和外援的經驗，在比賽強度提升時，反而更能冷靜處理關鍵球。」