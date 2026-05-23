TPBL／夢想家挑戰隊史首冠 簡浩：板凳深度是最大優勢

TPBL第二季總冠軍賽即將在明天於台中洲際迷你蛋點燃戰火，地主福爾摩沙夢想家隊今年以例行賽第二種子之姿，在首輪淘汰新竹御嵿攻城獅隊後強勢晉級，將迎戰挑戰2連霸的新北國王隊，力拚隊史成軍首冠。

本季聯盟以「Nothing But Champions」為季後賽主軸，對於成軍多年、暌違5年再度闖進冠軍賽的夢想家來說，這一次不僅是實力展現，更是彌補遺憾的終極舞台。

回顧夢想家隊史，過去曾因疫情攪局，導致關鍵的總冠軍賽被迫在沒有球迷陪伴的寂靜中落幕，夢想家總經理韓駿鎧今天在冠軍賽媒體日坦言，這次能實實在在地在台中主場迎來總冠軍賽，意義非凡，不論是票房開出紅盤還是網路熱度飆升，都讓他深刻感受到中部球迷對冠軍的渴望。

本季接掌兵符的總教練簡浩則一針見血地點出夢想家的爭冠本錢，「我們最大的優勢在於板凳深度與團隊信任感，球員之間能互相支援、發揮各自角色。進入總冠軍賽，每個人都必須把自己的優勢發揮出來，這會是系列賽的重要關鍵。」