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TPBL／夢想家暌違5年主場迎冠軍賽 前兩戰門票3分鐘售罄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊主場迎戰國王隊，兩日門票3分鐘完售。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
夢想家隊主場迎戰國王隊，兩日門票3分鐘完售。圖／福爾摩沙夢想家隊提供

TPBL福爾摩沙夢想家隊在季後賽以3：1擊敗新竹御嵿攻城獅隊，晉級總冠軍賽並握有主場優勢，24日及26日將於台中洲際迷你蛋交手新北國王隊，兩日門票開賣後3分鐘內即全面售罄。

自2020-2021賽季因疫情影響未能開放觀眾進場後，夢想家暌違五年再次於主場迎來有球迷相伴的決賽舞台，延續年度口號「NEW ERA」，球隊以「OUR TIME」為號召，象徵夢想家與球迷並肩邁向屬於我們的奪冠時刻。帶著季後賽一路累積的韌性與拚勁，夢想家持續朝隊史首座總冠軍邁進。

賽事兩日有多項專屬好禮，除了應援折扇、冠軍賽應援TEE以及冠軍賽紀念票之外，24日進場的球迷可領取Nabati威化餅乙包、26日入場可獲得聖沛黎洛低熱量氣泡水果飲乙瓶（檸檬風味，數量有限，發完為止）。夢想突襲與潮流平台AREA 02合作，完成官方指定任務的球迷有機會獲得2025-2026 TOPPS CHROME VALUE BOX乙盒；另現場漢神洲際購物廣場也為應援夢想家跟回饋球迷，只要留意現場大螢幕，掃描QRCODE加入漢神官方LINE並回答問題，即有機會獲得最大獎「1000元漢神幣」。

夢想家24、26日將在台中洲際迷你蛋主場交手國王，Formosa Sexy成員三上悠亞首度於總冠軍賽兩場賽事應援，兩日門票已全面售罄，球迷朋友可鎖定線上平台鎖定賽事轉播，與夢想家並肩作戰，一起迎接屬於「OUR TIME」的最終挑戰。

新竹 台中 籃球

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