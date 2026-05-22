PLG／伯朗獲選年度防守球員 領航猿4將入選年度防守第一隊

PLG今天公布 2025-26球季年度防守球員及年度防守第⼀隊，年度防守球員由本季阻攻王、桃園璞園領航猿隊的伯朗獲得，⽽年度防守第⼀隊領航猿有4球員⼊選為最大贏家。

聯盟指出，本季拿下年度阻攻王的伯朗，除了場均1.9阻攻有效嚇阻對手進攻之外，8.0籃板及1.3抄截也都排聯盟前4，本季更曾有過單場6抄截的表現，充份展現伯朗全方位的防守能力，伯朗也因此擊敗眾家防守好手，生涯首次獲得年度防守球員的殊榮。

伯朗獲選年度防守球員。圖／PLG提供

2025-26球季年度第防守球員前 3 名得分如下：

伯朗 (領航猿) 107 分

李家慷 (領航猿) 44 分

翟蒙 (獵鷹) 22分

⾄於本季的年度防守第⼀隊，領航猿總共有4名球員入選，除了年度防守球員伯朗之外，搭配盧峻翔1.5抄截（聯盟第3、非外籍球員第1）、李家慷1.3抄截（聯盟第5、非外籍球員第2），以及防守大鎖關達祐的貼身看管對手得分要角，讓領航猿本季打出強悍的團隊防守，例行賽平均失分94.5分排聯盟第一。

另外，台北富邦勇士隊的莫巴耶本季防守大進化，阻攻從上季的0.6阻攻進步到本季的1.3阻攻（聯盟第2、非外籍球員第1），搭配7.2籃板及0.8抄截，全面化的防守也讓莫巴耶入選本季年度防守第一隊。