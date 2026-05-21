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PLG／首戰慘輸27分不氣餒 獵鷹教頭：總比輸3場10分好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士曾祥鈞今天從板凳殺出拿下13分。圖／PLG提供
富邦勇士曾祥鈞今天從板凳殺出拿下13分。圖／PLG提供

PLG季後賽在今天點燃戰火，首場比賽台北富邦勇士就在主場和平籃球館帶給來訪的台南台鋼獵鷹震撼教育，在古德溫猛轟45分領軍下，最終以27分差距，在5戰3勝制系列賽中拔得頭籌，儘管獵鷹首戰以慘敗收場，但總教練柯納也直言，寧願輸一場30分的比賽，然後記取教訓，也比輸3場10分的比賽來得好。

富邦勇士與獵鷹連續兩年在季後賽碰頭，去年的系列賽首戰富邦勇士就在主場以雙位數分差取勝，今天兩隊再度碰頭，已經休兵12天的富邦勇士帶著更旺盛的進攻火力與侵略性前來，除了首節還與對手拉鋸外，接下來兩節富邦勇士單節得分都在35分以上，一口氣將領先優勢擴大到20分以上，最終也以27分差距取勝。

談到球隊在休兵12天後的首場比賽就展現強大進攻火力，甚至追平聯盟季後賽單場得分紀錄，富邦勇士總教練許晉哲說：「我們前面比較早結束例行賽，但這12天訓練強度沒有掉下去，沒有給他們太多休息時間。原本有點擔心12天沒比賽會不會找不到比賽感覺或是難以進入對抗強度，好在訓練上他們很認真，在今天第一節比較沒有照計畫守 ，但半場和暫停過後叮嚀後，下半場有找回我們的進攻方式和節奏，才有辦法拿下這一勝。」

而今天從板凳殺出以以6投6中拿下13分外帶2籃板、2阻攻的曾祥鈞也說：「今天大家進攻慾望很強，尤其古德溫破壞力強，讓大家有更多進攻空間，有更好的出手機會，接下來我們要維持下去，繼續下一場。」

至於獵鷹首戰雖然慘敗，但總教練柯納認為，在首場比賽慘敗並不是一件壞事，「我們有一節半的時間還有在比賽當中，雖然沒有打得非常棒，但還能與對手對抗。但接連失誤發生被打快攻後，球員變得很慌、無法修正，攻守兩端都失序，我們沒辦法靠個人將問題修正。今天比賽是很好的教訓，輸一場30分總比輸三場10分好，現在是0：1，我們必須從中學習，保持團結去面對挑戰。」

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