PLG／古德溫轟45分改寫季後賽紀錄 富邦勇士輕取獵鷹拔頭籌

PLG季後賽今天在台北和平籃球館點燃戰火，由例行賽排名第2、3名的台北富邦勇士與台南台鋼獵鷹交手，富邦勇士在古德溫攻下破聯盟季後賽紀錄的單場45分領軍下，以119：92輕取獵鷹，在5戰3勝制的系列賽拔得頭籌。

富邦勇士與獵鷹連續兩年在季後賽碰頭，去年富邦勇士以3勝1敗搶下冠軍賽門票，今年兩隊再度交手，富邦勇士又在和平籃球館給予獵鷹痛擊。

首節作客的獵鷹雖然在飛鬥士與谷毛唯嘉一內一外連線攻下18分下，首節打完幫助球隊取得26：23領先，但富邦勇士在第二節開始加強防守，並靠著禁區優勢頻頻抓下進攻籃板製造二波進攻，其中洋將古德溫更是單節進帳13分，帶領富邦勇士在上半場打完反取得58：44領先。

易籃後，富邦勇士在古德溫持續高水準表現，單節再度拿下20分領軍下，團隊單節再度灌進37分，讓雙方差距擴大到20分以上。

第四節最後8分鐘，獵鷹飛鬥士犯規後因抗議判決再遭追加技術犯規，吞下個人第6犯離場，獵鷹也以25分差距落後給富邦勇士，但獵鷹隨後透過防守加壓讓富邦勇士連續4波進攻以失誤收場，一度追到僅剩18分差。不過富邦勇士隨即回穩，在古德溫得分改寫聯盟季後賽紀錄後，比賽也進入垃圾時間，最終富邦勇士也以119：92取得例行賽首勝。

富邦勇士今天共計有6名球員得分上雙，其中古德溫拿下45分全隊最高，這也讓他同時保有聯盟季後賽與例行賽單場得分紀錄，至於霍力飛也有13分、13籃板，曾祥鈞則是從板凳殺出以6投6中拿下13分外帶2籃板、2阻攻。獵鷹部分則以飛鬥士22分最佳，谷毛唯嘉15分。