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籃球／林庭謙傳承父親初衷 與林正明公益籃球協會前進正濱國中

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男籃國手林庭謙親自示範動作。圖／啟程國際運動行銷提供
中華男籃國手林庭謙親自示範動作。圖／啟程國際運動行銷提供

「林正明公益籃球協會」持續落實關懷基層與偏鄉的使命，今天「大手拉小手籃球教育訓練活動」再度出發，特別移師基隆市立正濱國中，本次活動由林教練之子、中華男籃國手林庭謙，攜手能仁家商李正豪教練、黎明學院吳建龍教練共同親自操刀訓練課表，並帶領同樣出身正濱國中的昔日校友凱撒基隆黑鳶新秀林子桓與政治大學球員林子皓，與母校籃球隊的小選手們一同訓練，將「小羊哥」重視球品與人品的精神持續深耕基層。

本次活動選在基隆正濱國中舉辦，背後有著深刻的歷史淵源。正濱國中向來是台灣基層籃球的傳統強權與國手搖籃，當年能仁家商籃球隊剛成立時，正是傅明仁老師與王炳基老師在基隆給予極大的幫助與照顧，從此與林正明教練建立起深厚的互信與交情，共同幫助許多愛打球的基隆孩子開啟籃球之路。今日特別回到這座籃球搖籃，不僅是向基層培育致敬，更象徵著這條由林正明教練當年與傅明仁老師、王炳基老師等基隆籃球推手牽起的培育陣線，正由下一代延續下去。

開訓儀式上，協會理事長劉靜明在致詞時勉勵在場學子，並感謝基層學校與教練們的協助。劉靜明理事長表示，「基隆一直是台灣籃球非常重要的人才搖籃，林教練過去對這裡有著很深的情感。今天看到這麼多熱愛籃球的孩子，就像看到林教練當初投入籃球教育的初衷。協會希望走入更多學校並聚集大家的力量，讓這些優秀的運動員成為青少年的目標，把這份愛延續下去。」

隨後展開的紮實訓練中，從基礎的運球、防守腳步到實戰臨場判斷，皆由林庭謙、李正豪教練及吳建龍教練親自示範，並逐一修正小球員們的動作細節，現場訓練氣氛十分熱烈。林庭謙在訓練後也特地與學員深入交流，他感性分享，父親過去深耕基層，最看重的就是球員在場上場下的態度與品格，他勉勵小球員在日常訓練中要敢於挑戰自己、保持高強度，遇到挫折也絕不要輕言放棄。林子桓與林子皓也期許學弟們，要好好珍惜現有的資源與機會，不論面對什麼考驗都要保持正向、勇於面對困難。

透過今天在基隆正濱國中的「大手拉小手」訓練活動，林庭謙與劉靜明再度以具體行動，實質幫助基層青少年及偏鄉體育發展。林教練對基層籃球的關懷與精神，正透過家人與得意門生們的雙手，持續在台灣基層球場上發光發熱。

林庭謙 籃球 基隆

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