快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／年度進步獎入圍出爐 曾柏喻、丁聖儒、莊博元競逐

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL公布年度進步獎入圍人選。圖／TPBL提供
TPBL公布年度進步獎入圍人選。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL） 今天公布2025-26賽季「舒跑 TPBL 年度進步獎」入圍名單，共有三位球員脫穎而出，分別為新竹御嵿攻城獅隊曾柏喻、台北台新戰神隊丁聖儒，以及桃園台啤永豐雲豹隊莊博元來角逐獎項。

本獎項由媒體票選產生，依據球員整季表現與相較上季之進步幅度進行評比，最終取票選分數前三名入圍。本季三人分別代表不同類型的成長軌跡，從角色擴張、核心化進化到輪替地位躍升，展現本季聯盟本土球員養成的多元面貌。

 「年度進步獎」旨在表彰於單一賽季中展現顯著成長的球員，評選標準涵蓋上場時間、數據提升、場上影響力與角色轉變等面向。本屆入圍名單亦反映出聯盟整體競爭強度持續提升，在輪替深度與後場養成上逐步成熟，多位球員透過穩定出賽與角色累積，將潛力轉化為實質戰力。

曾柏喻本季為攻城獅後場重要輪替之一，出賽34場，場均上場時間31分11秒，繳出9.9分、6助攻與3籃板，效率值11.2。相較上賽季僅出賽19場、場均12分17秒與3.2分、1.7助攻的表現，本季上場時間成長超過2倍，助攻數亦大幅提升，顯示其在組織與控場能力上的明顯進化，逐步由輪替邊緣成長為穩定的場上指揮官，是本季後場角色轉型最具代表性的球員之一。

丁聖儒則在戰神體系中全面進化，本季出賽29場，場均36分20秒，繳出12.9分、7.7助攻、3.3籃板與1.3抄截，三分命中率提升至36.8%，效率值15.7。相較上賽季8.1分、4.6助攻與29.2%三分命中率，其得分、組織與外線穩定度全面升級，助攻數成長幅度接近翻倍，顯示其已由功能型後衛晉升為球隊進攻核心之一，整體攻守影響力顯著擴大，為本季後場全面成長幅度最高的球員之一。

莊博元則是本季成長幅度最為鮮明的球員之一，出賽36場，場均上場時間提升至28分07秒，貢獻5.6分、1.9籃板、0.9助攻與0.8抄截，三分命中率達39%。對比上賽季僅3分48秒出賽時間、場均0.9分與效率值0.2，本季上場時間成長逾7倍，成功從板凳末端進入穩定輪替，並發展出具威脅性的外線能力，完成潛力新秀到功能型戰力的躍升，是本季角色轉換最具代表性的球員之一。

最終得主獎落誰家，將於年度頒獎典禮中正式揭曉。

丁聖儒 TPBL 籃球

延伸閱讀

TPBL／年度MVP三搶一 高錦瑋、高國豪、阿巴西對決

PLG／年度數據獎項出爐 谷毛唯嘉唯一本土獲獎

TPBL／球技、個性太圈粉 高錦瑋蟬聯年度人氣球星

NBA／史上第14人！亞歷山大連霸年度MVP 打造不朽成就

相關新聞

TPBL／年度進步獎入圍出爐 曾柏喻、丁聖儒、莊博元競逐

台灣職業籃球大聯盟（TPBL） 今天公布2025-26賽季「舒跑 TPBL 年度進步獎」入圍名單，共有三位球員脫穎而出，分別為新竹御嵿攻城獅隊曾柏喻、台北台新戰神隊丁聖儒，以及桃園台啤永豐雲豹隊莊博元來角逐獎項。

TPBL／雲豹無緣爭冠將辦球迷感恩會 總教練：為全隊感到驕傲

桃園台啤永豐雲豹隊本季以例行賽龍頭晉級季後賽，首輪展現強大韌性，第四戰奮戰至最後一刻，終場以兩分差惜敗新北國王隊，系列賽1：3止步首輪，為感謝豹迷一整季的全「綠」應援，球團將於23日在「桃園藝文特區綠園道」盛大舉辦球迷感恩會，邀請大家齊聚一堂，重溫驚奇賽季的感動。

TPBL／年度MVP三搶一 高錦瑋、高國豪、阿巴西對決

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公布2025-26賽季年度最有價值球員（MVP）入圍名單，由新竹御嵿攻城獅高國豪、桃園台啤永豐雲豹高錦瑋，以及新北中信特攻阿巴西三人入選。三位球員在本季皆繳出穩定且具代表性的表現，也讓本屆MVP競爭呈現高度膠著局面。

DAZN打造最強籃球盛宴 PLG季後賽、FIBA 3對3系列賽一次看個夠

DAZN正式推出「籃球內容零距離解鎖」服務，台灣職業籃球聯盟PLG季後賽及FIBA 3對3系列賽活動一次看個夠。球迷只需下載DAZN APP，即可隨時享受精彩賽事及林志傑的最終篇章。

PLG／野獸「最後一舞」添榮耀 林志傑年度人氣王6連霸

P. LEAGUE+今天公佈2025-26球季年度人氣王、年度啦啦隊及年度啦啦隊人氣王，臺北富邦勇士當家球星「野獸」林志傑雖然本季打完將高掛球鞋，但在球迷心中仍具高人氣，生涯第6度獲選年度人氣王創下空前紀錄，同樣高人氣的勇士啦啦隊Fubon Angels拿下年度啦啦隊4連霸，年度啦啦隊人氣王則由新隊伍洋基工程的YoungKey Girls韓國成員睦那京獲得殊榮。

PLG／年度數據獎項出爐 谷毛唯嘉唯一本土獲獎

P. LEAGUE+今天公佈2025到26球季年度數據獎項，4支球隊均有選手拿下年度數據獎項，其中台鋼獵鷹的谷毛唯嘉傳出助攻王、翟蒙獲得抄截王，球隊拿下2項年度數據獎項，成為本季最大贏家，谷毛唯嘉也是唯一獲獎的本土球員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。