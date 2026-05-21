TPBL／年度進步獎入圍出爐 曾柏喻、丁聖儒、莊博元競逐

台灣職業籃球大聯盟（TPBL） 今天公布2025-26賽季「舒跑 TPBL 年度進步獎」入圍名單，共有三位球員脫穎而出，分別為新竹御嵿攻城獅隊曾柏喻、台北台新戰神隊丁聖儒，以及桃園台啤永豐雲豹隊莊博元來角逐獎項。

本獎項由媒體票選產生，依據球員整季表現與相較上季之進步幅度進行評比，最終取票選分數前三名入圍。本季三人分別代表不同類型的成長軌跡，從角色擴張、核心化進化到輪替地位躍升，展現本季聯盟本土球員養成的多元面貌。

「年度進步獎」旨在表彰於單一賽季中展現顯著成長的球員，評選標準涵蓋上場時間、數據提升、場上影響力與角色轉變等面向。本屆入圍名單亦反映出聯盟整體競爭強度持續提升，在輪替深度與後場養成上逐步成熟，多位球員透過穩定出賽與角色累積，將潛力轉化為實質戰力。

曾柏喻本季為攻城獅後場重要輪替之一，出賽34場，場均上場時間31分11秒，繳出9.9分、6助攻與3籃板，效率值11.2。相較上賽季僅出賽19場、場均12分17秒與3.2分、1.7助攻的表現，本季上場時間成長超過2倍，助攻數亦大幅提升，顯示其在組織與控場能力上的明顯進化，逐步由輪替邊緣成長為穩定的場上指揮官，是本季後場角色轉型最具代表性的球員之一。

丁聖儒則在戰神體系中全面進化，本季出賽29場，場均36分20秒，繳出12.9分、7.7助攻、3.3籃板與1.3抄截，三分命中率提升至36.8%，效率值15.7。相較上賽季8.1分、4.6助攻與29.2%三分命中率，其得分、組織與外線穩定度全面升級，助攻數成長幅度接近翻倍，顯示其已由功能型後衛晉升為球隊進攻核心之一，整體攻守影響力顯著擴大，為本季後場全面成長幅度最高的球員之一。

莊博元則是本季成長幅度最為鮮明的球員之一，出賽36場，場均上場時間提升至28分07秒，貢獻5.6分、1.9籃板、0.9助攻與0.8抄截，三分命中率達39%。對比上賽季僅3分48秒出賽時間、場均0.9分與效率值0.2，本季上場時間成長逾7倍，成功從板凳末端進入穩定輪替，並發展出具威脅性的外線能力，完成潛力新秀到功能型戰力的躍升，是本季角色轉換最具代表性的球員之一。

最終得主獎落誰家，將於年度頒獎典禮中正式揭曉。