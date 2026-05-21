TPBL／雲豹無緣爭冠將辦球迷感恩會 總教練：為全隊感到驕傲

桃園台啤永豐雲豹隊本季以例行賽龍頭晉級季後賽，首輪展現強大韌性，第四戰奮戰至最後一刻，終場以兩分差惜敗新北國王隊，系列賽1：3止步首輪，為感謝豹迷一整季的全「綠」應援，球團將於23日在「桃園藝文特區綠園道」盛大舉辦球迷感恩會，邀請大家齊聚一堂，重溫驚奇賽季的感動。

回顧首輪第四戰關鍵戰役，陣中本土雙星表現亮眼，「小高」高錦瑋火力全開，狂砍職業生涯新高32分；「金牌特務」林信寬更於決勝時刻上演關鍵防守並穩穩命中罰球，即使面臨絕境，年輕球員們依舊燃燒自我，展現永不放棄的「雲豹」精神。

總教練羅德爾（Henrik Rodl）感性表示，雖結局不在預期內，但對全隊奮戰到最後一秒感到無比驕傲，年輕球員從中累積的寶貴經驗將是球隊未來的基石；營運長顏行書也高度肯定年輕小將們的蛻變，並期許他們未來能在關鍵時刻扛起勝負重任。

本次球迷感恩會規劃了豐富的互動環節，全隊球員包含洋將與「浪LIVE電豹女」將到場與豹迷同樂，現場設有商品攤位與各項好康，豹迷將有機會帶走球員親簽實戰球衣等大獎，雲豹球團誠摯邀請豹迷周末前進「桃園藝文特區綠園道」，延續本賽季的熱情應援，並為喜愛的球員送上最暖心的鼓勵，球迷感恩會更多活動資訊，敬請參考雲豹官方粉絲專頁公告。